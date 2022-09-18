«Устоять и сохранить себя». Самое главное из выступления Лукашенко на «Минск-Арене»

Новости Беларуси. Белорусами мы можем быть только на белорусской земле, а сегодня при необходимости защитить свой суверенитет белорусы должны отбросить личное во имя общего. В День народного единства Александр Лукашенко сделал заявления, консолидирующие нацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент провел исторический ликбез для тех, кто романтизирует отдельные периоды нашей истории и рассуждает о том, что «за Польшей» для белорусов и всего белорусского места на наших землях не было. Любые посягательства на сохранение нашей самоидентичности просто-напросто уничтожались. В наших силах не допустить повторения, как бы ни были пугающе схожи события наших дней и прошлого века. Наш корреспондент Алена Сырова продолжит тему.

Третий год к ряду в сентябре «Минск-Арена» объединяет тысячи из тех, кто называет и чувствует себя белорусами. В 2020-м в эти дни здесь проходил женский форум, в то время, как нашу небольшую и молодую страну, нас с вами, разделяли, но так и не смогли, сколько бы сил и сколькие бы не пытались. «Поздравляю всех белорусов!» Что говорили зрители, которые пришли на «Минск-Арену» 17 сентября – читайте здесь.

Долгие годы мы как-то стыдились этих страниц нашей страновой биографии. В характере белорусов забывать причиненное зло, концентрируясь лишь на том хорошем, что есть. Мы старались не обострять, памяркоўна смалчивать, скрывать свою радость приобретения, дабы не обижать соседних поляков, которые считали, да и считают, западную часть нашей страны своей. Мы закрывали на это глаза, но до того момента, как нас снова попытались те же, что и десятилетия назад, разделить. С этого свое обращение к соотечественникам и начнет Президент Беларуси. Личное в сторону, только народ, только государство! Лукашенко призвал белорусов хранить суверенитет страны (читать далее).

И это наша история. В Год исторической памяти важно выводить из забвения разные периоды, чтобы четче понимать, кто мы и почему именно такие, почему здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В наших силах сегодня сделать выводы из событий прошлого, чтобы устоять и сохранить себя как суверенное государство (подробнее здесь).

Глядя на события дня сегодняшнего, волей-неволей в памяти всплывают события прошлого века. Чего уж. Впервые со времен холодной войны мир в шаге от начала ядерной войны. Причины все те же – нежелание великих империй договариваться, а мы? А мы между. Лукашенко о переделе мира: «Сегодня – Украина, а завтра будут Молдова или Прибалтика, Польша или Румыния» (здесь подробности).

Мы не делим друг друга по языку и вере, мы терпеливы к иному мнению, пока оно не посягает на наши главные ценности. Мы все о себе знаем и в этом наша сила.

Александр Лукашенко:

Мы вякамі жывем на гэтай Богам прызначанай нам зямлі. Мы не жадаем чужога i нiколi не жадалi. Веліч і годнасць нашых продкаў заўседы абуджаліся перад любымі пагрозамі і ніколі не будаваліся на прыніжэнні суседзяў. Як я казаў, суседзi ад Бога. Мудрасць жыцця, якая перадаецца з пакалення ў пакаленне, – ні перад кім не кланяцца, жыць сваім розумам і са свайго мазаля. У Дзень народнага адзінства мы ўпэўнена кажам, што спрадвечная мара беларусаў спраўдзілася. «Ты сказал очень просто». Какой тезис Лукашенко полностью разделяют в Казахстане – смотрите здесь.

Все периоды нашей истории от Полоцкого княжества до сегодняшних дней оживали на «Минск-Арене. Красочное шоу, 2 тысячи артистов и десятки тысяч горящих глаз и рук прежде исполнили гимн страны в унисон.