«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?

Новости Беларуси. Международный фестиваль «Зов Полесья» снова приглашает гостей. Он пройдет 20 августа 2022 года в агрогородке Лясковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Место славится богатой историей и живописной природой. В этот раз тематические подворья представят 13 регионов Припятского Полесья, 8 из Гомельской области и 5 из Брестской. Есть и дебютанты – впервые участие принимает Ивановский район.

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:

Мінулыя гады паказваюць, што кожны год наведвальнікаў гэтага фестывалю прырастае. Як удзельнікаў, арганізатараў фестывалю, так і турыстаў. Таму што, я падкрэсліваю, прыцягвае адметнасць гэтага краю. Пагладзіць, пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў – гэта вельмі цікава i выклікаюць нейкія асаблівыя ўражанні ў людзей.

Стилистика фестиваля – полесский кирмаш. При этом каждая площадка будет особенной. Например, пинская – в виде старинной рыночной площади с воспроизведением знаменитого лодочного базара.