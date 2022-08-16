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«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?

16 августа 2022 13:34
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Новости Беларуси. Международный фестиваль «Зов Полесья» снова приглашает гостей. Он пройдет 20 августа 2022 года в агрогородке Лясковичи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?-1

Место славится богатой историей и живописной природой. В этот раз тематические подворья представят 13 регионов Припятского Полесья, 8 из Гомельской области и 5 из Брестской. Есть и дебютанты – впервые участие принимает Ивановский район.

«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?-4

Владимир Андриевич, начальник управления издательской и полиграфической деятельности Министерства информации Беларуси:
Мінулыя гады паказваюць, што кожны год наведвальнікаў гэтага фестывалю прырастае. Як удзельнікаў, арганізатараў фестывалю, так і турыстаў. Таму што, я падкрэсліваю, прыцягвае адметнасць гэтага краю. Пагладзіць, пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў – гэта вельмі цікава i выклікаюць нейкія асаблівыя ўражанні ў людзей.

«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?-7

Стилистика фестиваля – полесский кирмаш. При этом каждая площадка будет особенной. Например, пинская – в виде старинной рыночной площади с воспроизведением знаменитого лодочного базара.

«Пазнаёміцца з культурай, традыцыямі палешукоў». Что нового предложат организаторы фестиваля «Зов Полесья» в 2022 году?-10

Впервые праздник прошел в 2010 году по инициативе Президента. Передать атмосферу и рассказать об этнокультурных традициях, внедряя современные мотивы, – главная задача фестиваля.

# Фестиваль # общество # Александр Лукашенко # Владимир Андриевич # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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