Как вкусно приготовить чечевицу? Узнали у кулинара
Лена Климук, кулинар:
Сегодня приготовим питательный белковый завтрак из чечевицы. В первую очередь надо разогреть сковородку, чтобы обжарить лук и чеснок. Репчатый лук нарезаем на небольшие кубики. На чеснок надавливаем, тогда он легко чистится. Мелко его рубим.
Сковородка разогрелась, добавляем растительное масло. Затем добавим сливочное, чтобы сыворотка не сгорала. Отправляем лук и чеснок на сковородку. Обжариваем до прозрачности.
Теперь добавляем чечевицу. Эта чечевица мелкая, оранжевая. Она готовится очень быстро. Буквально 15-20 минут – и ваша каша готова. Чечевица очень богата белком, для завтрака это идеальный вариант. Потому что сбалансированы и белки, и углеводы. Чечевицу обжариваем вместе с луком и чесноком, добавляя немного орехового вкуса, только после этого добавим воду.
Сразу добавим немного соли. Далее добавить воду – на полтора пальца над чечевицей. Пока готовится чечевица, подготовим укроп и фету для подачи каши.
Отрываем листики, мелко рубим укроп. Можно петрушку или любую другую зелень. Фету лучше наломать руками. Разламываем на неровные красивые кусочки.
Чечевица готова, сервируем наш завтрак. Наверх выкладываем фету, сыр немного прогреется от теплой каши. Польем немного нерафинированным оливковым маслом, маленькая щепотка морской соли и укроп.
Набирайтесь энергии, приятного аппетита!