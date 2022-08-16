Прямой эфир

Как вкусно приготовить чечевицу? Узнали у кулинара

16 августа 2022 12:38
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Лена Климук, кулинар:
Сегодня приготовим питательный белковый завтрак из чечевицы. В первую очередь надо разогреть сковородку, чтобы обжарить лук и чеснок. Репчатый лук нарезаем на небольшие кубики. На чеснок надавливаем, тогда он легко чистится. Мелко его рубим.

Как вкусно приготовить чечевицу? Узнали у кулинара-1

Сковородка разогрелась, добавляем растительное масло. Затем добавим сливочное, чтобы сыворотка не сгорала. Отправляем лук и чеснок на сковородку. Обжариваем до прозрачности.

Как вкусно приготовить чечевицу? Узнали у кулинара-4

Теперь добавляем чечевицу. Эта чечевица мелкая, оранжевая. Она готовится очень быстро. Буквально 15-20 минут – и ваша каша готова. Чечевица очень богата белком, для завтрака это идеальный вариант. Потому что сбалансированы и белки, и углеводы. Чечевицу обжариваем вместе с луком и чесноком, добавляя немного орехового вкуса, только после этого добавим воду.

Сразу добавим немного соли. Далее добавить воду – на полтора пальца над чечевицей. Пока готовится чечевица, подготовим укроп и фету для подачи каши.

Как вкусно приготовить чечевицу? Узнали у кулинара-7

Отрываем листики, мелко рубим укроп. Можно петрушку или любую другую зелень. Фету лучше наломать руками. Разламываем на неровные красивые кусочки.

Как вкусно приготовить чечевицу? Узнали у кулинара-10

Чечевица готова, сервируем наш завтрак. Наверх выкладываем фету, сыр немного прогреется от теплой каши. Польем немного нерафинированным оливковым маслом, маленькая щепотка морской соли и укроп.

Набирайтесь энергии, приятного аппетита!

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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