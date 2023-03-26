Вот что долго скрывали учебники истории. Хатынским секретом поделился Игорь Марзалюк

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Мы вспоминали хатынскую трагедию. Украинский 118-й полицейский батальон 80 лет назад, уничтоживший Хатынь, был сформирован гитлеровцами в октябре 1942 года в Киеве. Знают ли белорусы в своем большинстве, что фактически исполнителями жуткой хатынской трагедии были не немцы, а украинцы, из которых и состоял 118-й батальон вспомогательной полиции?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, доктор исторических наук:

Сегодня уже знают. Но если говорить о той политике, которая проводилась как до приобретения независимости, так и после нее, в белорусской образовательной системе существовала установка, что не нужно акцентировать внимание на этих моментах. Есть люди, с которыми у меня до сих пор идет полемика, которые считают, что лучше оставлять дихотомию «советский-немецкий» и не акцентировать внимание на этих вещах. Это в корне неправильно. В своих учебных пособиях (в том числе по истории белорусской государственности) я эти вещи очень выразительно прописываю. Дело в том, что геноцид в Беларуси был многослойным. Кроме Холокоста, места массового уничтожения евреев, нацисты очень ювелирно использовали этнические конфликты в этой части Восточной Европы, использовав территориальные претензии всех наших соседей к нам. Украинские радикальные националисты всегда мечтали забрать белорусское Полесье (территорию Брестской и Гомельской областей), в отдельных кабинетах СБУ до сих пор висят карты с очень веселыми границами Украины. Что касается батальонов, про это нужно говорить хотя бы потому, что в Украине ни вчера, ни сегодня, ни три или четыре года назад, ни 10 лет назад началась героизация этих вещей. Классический пример – Буковинский курень, из которого получилось два батальона (115-й и 118-й). Первая рота 118-го батальона, который сжег Хатынь, – это как раз часть Буковинского куреня. Люди, которые пришли из того региона, которые успели отметиться в Бабьем Яру, но уже в 1995 году в украинской историографии вышли книги, в которых мы читаем апологию 118-го Буковинского куреня, где бойцы показываются как герои за независимость Украины. А на самом деле это мельниковцы, не бандеровцы. Организация украинских националистов делилась на мельниковцев и бандеровцев, и они принимали самое активное участие.