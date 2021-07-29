Востоковед Николай Вавилов: Беларусь привлекает внимание очень высоких лидеров. Нужно углублять знания и контакты с Китаем

Новости Беларуси. Переориентация Беларуси на Восток в режиме западных санкций. 29 июля эта тема стала ключевой на встрече в Минске, которая собрала представителей самых разных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основное внимание нашему стратегическому партнеру на «дальней дуге» – Китайской Народной Республике. Каждый год мы прирастаем в торговле, появляются новые совместные проекты.

Политологи, депутаты и востоковеды обсудили экономические и социальные реформы Поднебесной. Эксперты уверены: активнее стоит развивать инициативу «Один пояс – один путь», где Беларусь является важной точкой. Андрей Кривошеев: «Великий камень» – это новый кластер, его нужно вписывать в будущее экономическое устройство мира

Более подробно и на доступном языке рассказано в книге «Китайская власть» Николая Вавилова. Ее презентовали в рамках дискуссионной площадки по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая. Книга написана на личном опыте. По форме сборник представляет собой практическое пособие для политиков и бизнесменов. Издание разбивает существующие мифы и стереотипы о правящих элитах в Китае и дает понять, кому действительно выгодно сотрудничать с нашей страной.

Николай Вавилов, публицист, писатель, востоковед (Россия):

Александр Григорьевич Лукашенко был одним из первых из белорусских политиков, кто посетил Китай, еще многие-многие годы назад (кажется, 30 лет назад). Республика Беларусь привлекает внимание очень высоких лидеров, и самого Си Цзиньпина – в 2015 году, и зампредседателя КНР Ван Цишаня, и бывшего главы пропаганды китайской, который хотел здесь сделать общеевропейское телевидение. Мы понимаем, что Беларусь должна более точно вырабатывать стратегию в отношении тех китайских сил, которые строят проект огромного трансевразийского транзита. Для этого нужно углублять знания и контакты с Китайской Народной Республикой. Понятно, что первый импульс Президент Беларуси дал, но его нужно развивать, конечно, в координации с другими соседями – Беларуси в том числе с Российской Федерацией и другими государствами.