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Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области

29 июля 2021 15:18
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Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя председателя КГБ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области-1

Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко.

Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области-4

Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович, до этого он был председателем Пуховичского районного Совета депутатов.

29 июля Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Подробнее здесь.

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