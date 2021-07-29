Андрей Кривошеев: «Великий камень» – это новый кластер, его нужно вписывать в будущее экономическое устройство мира

Новости Беларуси. Переориентация Беларуси на Восток в режиме западных санкций. 29 июля эта тема стала ключевой на встрече в Минске, которая собрала представителей самых разных сфер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основное внимание нашему стратегическому партнеру на «дальней дуге» – Китайской Народной Республике. Каждый год мы прирастаем в торговле, появляются новые совместные проекты.

Политологи, депутаты и востоковеды обсудили экономические и социальные реформы Поднебесной. Эксперты уверены: активнее стоит развивать инициативу «Один пояс – один путь», где Беларусь является важной точкой.

Андрей Кривошеев, председатель правления ОО «Белорусский союз журналистов»:

Технологическое развитие, экономическое развитие, прямые контакты и связи должны подкрепляться глубоким гуманитарным, журналистским, политологическим, экспертным анализом. Собственно, из-за нехватки такого фундамента, такого анализа мы проводим все чаще и чаще мероприятия, круглые столы, дискуссии, для того чтобы понять, насколько сходятся векторы движения, векторы развития, векторы новой индустриализации Беларуси, России и Китая, насколько в новом глобальном миропорядке будут востребованы те фундаментальные кластеры, зоны роста и развития, которые уже созданы в Беларуси. Возьмите Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень». Это новый кластер, созданный на территории Центральной и Восточной Европы, его нужно вписывать в будущее политическое, экономическое устройство мира. Востоковед Николай Вавилов: Беларусь привлекает внимание очень высоких лидеров. Нужно углублять знания и контакты с Китаем