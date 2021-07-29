Завтракать лучше рано утром. Врач-валеолог о режиме питания летом

Новости Беларуси. Жара этим летом для многих жителей столицы стала настоящим испытанием. Неправильное питание в условиях такой погоды может довести до плохого самочувствия. О том, как правильно питаться в жаркую погоду, в студии программы «Большой город» рассказала руководитель Минского городского центра здоровья врач-валеолог Снежана Кавриго. Юлия Алексеюк, ведущая:

Расскажите, каким должно быть летнее меню, чтобы хорошо перенести такую жару?

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья, врач-валеолог:

Согласно одново из законов правильного, рационального питания в нашем рационе в любой сезон должны присутствовать основные шесть групп продуктов: мясные, кисломолочные, овощи, фрукты, рыба. Лето – это не исключение, основные группы продуктов должны быть у нас на столе. Юлия Алексеюк:

А что рекомендуется исключить? Снежана Кавриго:

В жару рекомендуется исключить продукты, которые содержат большое количество соли, различные копчености. То, что не усваивается должным образом в обычный период, то есть жареное, копченое, очень соленое, маринованное должно отсутствовать на столе.

Юлия Алексеюк:

Организм с потом теряет соль, ее как-то нужно восполнять. Снежана Кавриго:

Нужно ограничить потребление соли, согласно рекомендациям специалистов ВОЗ мы ограничиваем потребление до 5 грамм. Но нужно сделать оговорку, мы с потом теряем и минеральные вещества различные, наша соль уходит. Восполняем при помощи обычной минеральной воды.

Юлия Алексеюк:

А те вещества, которые мы теряем, витамины, микроэлементы, как их восполнять? Снежана Кавриго:

Если говорить отдельно о витаминах, микроэлементах, то лето – это отличный сезон, чтобы взять себе ягоды, сезонные фрукты. Но не нужно забывать и о различных витаминно-минеральных комплексах. Мы рекомендуем делать для себя пометки, что раз в два месяца пропивать витаминно-минеральные комплексы согласно вашего возраста, чтобы быть активным, правильно работать, быть в наиболее активной форме. Юлия Алексеюк:

Нужно ли как-то смещать режим питания летом?