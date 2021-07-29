«Достаточно охотно вакцинируются, идут сами». Как прививают от коронавируса в Минской области?

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса. Уже привито более 170 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Интенсивными темпами проходит вакцинация и в Стародорожском районе. Первым компонентом привили 3 000 человек. Более 15 % населения района прошли полный курс вакцинации. Прививку делают препаратами российского, китайского, а также белорусского производства. Записываться на процедуру нет необходимости. Достаточно прийти со своей медицинской картой в поликлинику, после чего желающего осмотрит терапевт, а затем отправит на вакцинацию.

Илья Лобачев, главный государственный санитарный врач Стародорожского района:

Стародорожане достаточно охотно вакцинируются, идут сами на вакцинацию. Где-то иногда мы сами приезжаем на предприятия. Район закупил дополнительную термосумку с хладоэлементами, что позволяет делать вакцинацию непосредственно на рабочих местах.

Сегодня больница всем обеспечена. Уровень госсаннадзора тоже присутствует. Еженедельно наши специалисты осматривают этот кабинет, оценивают уровень навыков, знаний медсесты и, соответственно, санэпидрежим. Поэтому переживать, бояться не стоит, лучше идти вакцинироваться, как можно быстрее принимать это решение.