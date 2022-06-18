Прямой эфир

«Восстанавливать или проще этот дом снести». Глава ДНР рассказал, что будут делать с разрушенными зданиями

18 июня 2022 16:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Более 50 ракет 18 июня вновь было выпущено ВСУ по Донецку. Напомним, в этом городе нет никаких войск или военных объектов. Бьют националисты исключительно по мирным кварталам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом лично убедился наш журналист Григорий Азаренок и Ксения Лебедева из Белтелерадиокомпании. Рубрика «Донбасский дневник» и «Тайные пружины политики 2.0».

«Восстанавливать или проще этот дом снести». Глава ДНР рассказал, что будут делать с разрушенными зданиями-1

Денис Пушилин, глава ДНР:
В первую очередь, безусловно, идет восстановление социальных объектов, непосредственно школ, детских садов, больниц и других учреждений. Также интересует жилой сектор, но здесь важно провести правильную оценку, то есть что возможно восстановить. Есть такие разрушения, которые закрываются даже хозспособом, что касается остекления, замены крыш и прочего. Есть разрушения, которые требуют непосредственно экспертной оценки, чтобы имелось понимание: восстанавливать или проще этот дом снести. И построить на его месте новый дом.

Людям, которые потеряли полностью жилье, будет предоставлена возможность временного размещения в модульных конструкциях.

«Восстанавливать или проще этот дом снести». Глава ДНР рассказал, что будут делать с разрушенными зданиями-4

Читайте также:

«Это все в течение десяти дней». Как разгромили школу Донецка и сколько было пострадавших?

Проклятое место. Кому поклонялись «азовцы» и что за знаки оставили после себя на развалинах комбината?

«Азовсталь» глазами Азаренка. Как на самом деле проходила осада Мариуполя?

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Денис Пушилин # Григорий Азарёнок # Ксения Лебедева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Будет ясно, но не обойдётся без дождей с грозами. Чем удивит погода белорусов на предстоящей неделе?
18 июня 2022 16:34

Будет ясно, но не обойдётся без дождей с грозами. Чем удивит погода белорусов на предстоящей неделе?

Эксклюзив из Донбасса, охота на борщевик и много экономики. Анонс программы «Неделя»
18 июня 2022 15:17

Эксклюзив из Донбасса, охота на борщевик и много экономики. Анонс программы «Неделя»

Принимал участие в рельсовой войне и был командиром. Денис Сашко освобождал Польшу и дошёл до Берлина
18 июня 2022 15:10

Принимал участие в рельсовой войне и был командиром. Денис Сашко освобождал Польшу и дошёл до Берлина