«Восстанавливать или проще этот дом снести». Глава ДНР рассказал, что будут делать с разрушенными зданиями

В этом лично убедился наш журналист Григорий Азаренок и Ксения Лебедева из Белтелерадиокомпании. Рубрика «Донбасский дневник» и «Тайные пружины политики 2.0».

Более 50 ракет 18 июня вновь было выпущено ВСУ по Донецку. Напомним, в этом городе нет никаких войск или военных объектов. Бьют националисты исключительно по мирным кварталам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Денис Пушилин, глава ДНР:

В первую очередь, безусловно, идет восстановление социальных объектов, непосредственно школ, детских садов, больниц и других учреждений. Также интересует жилой сектор, но здесь важно провести правильную оценку, то есть что возможно восстановить. Есть такие разрушения, которые закрываются даже хозспособом, что касается остекления, замены крыш и прочего. Есть разрушения, которые требуют непосредственно экспертной оценки, чтобы имелось понимание: восстанавливать или проще этот дом снести. И построить на его месте новый дом.

Людям, которые потеряли полностью жилье, будет предоставлена возможность временного размещения в модульных конструкциях.