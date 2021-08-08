Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времён оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Евгений Кузьмицкий, милиционер роты ППСМ Барановичского ГОВД:

Каждый стал чуть-чуть ближе друг к другу, начали друг другу сопереживать, помогать, еще больше коллектив сблизился.

Анатолий Божко, командир роты ППСМ Ленинского РОВД Бреста:

Мы и мои коллеги четко знали, что мы делаем, и отстояли свою страну. Никто не дрогнул, кто стоял вместе с нами.

Геннадий Мельник, начальник Жлобинского РОВД:

Прочувствовали, чем есть дорожить нам, тем прекрасным, родным, близким. Каждый прочувствовал, что такое присяга, что такое долг.

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:

Деятельность силовиков показала, что никакого переворота у нас не будет, что мы останемся той Беларусью, которая и была, естественно, исправив все свои ошибки.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Мы сделали определенный этап, после чего идет долгий период выздоровления, реабилитации, наблюдения. А в медицине, как и в госуправлении, не бывает быстрых решений.

Виталий Осоцкий, начальник Волковысского РОВД:

В Волковыске идет Год народного единства. Простой пример. В День милиции мне поступили звонки от некоторых индивидуальных предпринимателей, которые активное участие принимали в несанкционированных мероприятиях, но вместе с тем в День милиции позвонили и поздравили с профессиональным праздником, сказали спасибо. До людей доходит, к чему нас могла привести вот эта революция.

Юрий Воскресенский, бывший член объединенного штаба:

Хорошо, что это остановили в начале, потому что еще бы чуть-чуть и было бы – понятно, что это жупел – как в Украине. Но все знают, что в Украине раскол по семьям. Там родственники годами с этого Майдана, некоторые еще со времен оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве?