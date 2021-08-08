Прямой эфир

Алексей Дзермант: «Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась»

08 августа 2021 15:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Алексей Дзермант: «Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась»-1

Алексей Дзермант, политолог:
Мы видели, насколько крепко, сильно держались силовики. Конечно, вершина этой системы – это лидер, который проявил волю, не дрогнул, показал, что он со своим народом, защитниками народа. Все вместе, в совокупности, это и составляет определенную систему. Сила государства в его внутренней системе, внутренней структуре. Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась.

«Владимир, ты должен перейти на сторону народа». Кто прислал Макею СМС с таким текстом? Читайте здесь.

# Государственная политика # общество # Алексей Дзермант # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США
08 августа 2021 15:27

Игорь Сергеенко: самый высокопоставленный белорусский военный преступник – гражданин США

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США
08 августа 2021 15:27

«Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО». Макей о заявлении бывшего помощника президента США

Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году
08 августа 2021 15:27

Премьер-министр: Беларусь должны были экономически удушить ещё в 2020 году