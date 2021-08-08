Алексей Дзермант: «Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась»

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Алексей Дзермант, политолог:

Мы видели, насколько крепко, сильно держались силовики. Конечно, вершина этой системы – это лидер, который проявил волю, не дрогнул, показал, что он со своим народом, защитниками народа. Все вместе, в совокупности, это и составляет определенную систему. Сила государства в его внутренней системе, внутренней структуре. Мы увидели, что и вертикаль властная не посыпалась.