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Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали

08 августа 2021 15:26
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали-1

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Эти скоты, которые говорят: «Кабы не было войны», когда это вот все уже надоело, эти скоты не были в этом «Поезде Победы», который приезжал. Но только зайти туда, пройти и, выйдя оттуда, увидев эти трупы, госпитали, концлагеря, передовую, которая там сделана, и ты выходишь – у тебя мурашки на коже. Ты понимаешь – да, наши предки, наши бабушки, дедушки и отцы правы: самое главное, чтобы не было войны.

Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали-7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы мало доводили информации, что такое БЧБ-символика и где ее использовали. К сожалению, начиная со школьной скамьи. Если вы зададите вопрос тем личностям, которые участвовали в этих протестах, особенно тем, которые за деньги, молодежь, что это такое – никто из них не знает. Им просто сказали, что это символ, и все, и это использовали.

Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали-10

Виталий Леонович, житель Минска, очевидец событий:
Как бы мы смотрели в глаза своим детям, своим внукам? А самое страшное для меня было (я всегда говорил и буду говорить): когда я уйду отсюда туда, меня там встретят мои родственники, которые были убиты фашистами, полицаями, которые отстаивали независимость нашего государства в 1941-1945 годах, они мне зададут вопрос: ну, как ты? А я скажу: ну, вот так.

Участковый из Минска: «У этих протестующих есть только лозунги, у них нет как таковой идеи» читайте здесь.

# Акции протеста # общество # Николай Карпенков # Иван Кубраков # Виталий Леонович # Фотофакт

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