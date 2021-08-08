Иван Кубраков: никто из протестующих не знает, что такое БЧБ-символика и где её использовали

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Эти скоты, которые говорят: «Кабы не было войны», когда это вот все уже надоело, эти скоты не были в этом «Поезде Победы», который приезжал. Но только зайти туда, пройти и, выйдя оттуда, увидев эти трупы, госпитали, концлагеря, передовую, которая там сделана, и ты выходишь – у тебя мурашки на коже. Ты понимаешь – да, наши предки, наши бабушки, дедушки и отцы правы: самое главное, чтобы не было войны.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы мало доводили информации, что такое БЧБ-символика и где ее использовали. К сожалению, начиная со школьной скамьи. Если вы зададите вопрос тем личностям, которые участвовали в этих протестах, особенно тем, которые за деньги, молодежь, что это такое – никто из них не знает. Им просто сказали, что это символ, и все, и это использовали.