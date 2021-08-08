Игорь Сергеенко: предателей, наверное, ненавидят, мягко говоря, все

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: Предатель остается предателем везде. Даже в стане идеологического противника к предателям тоже такое же отношение. Предателей, наверное, ненавидят и не любят, мягко говоря, все.

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:

Напомню, что наши предшественники, отцы и деды, находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии никогда не отступим.