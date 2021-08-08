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Игорь Сергеенко: предателей, наверное, ненавидят, мягко говоря, все

08 августа 2021 15:26
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От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».

Игорь Сергеенко: предателей, наверное, ненавидят, мягко говоря, все-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предатель остается предателем везде. Даже в стане идеологического противника к предателям тоже такое же отношение. Предателей, наверное, ненавидят и не любят, мягко говоря, все.

Игорь Сергеенко: предателей, наверное, ненавидят, мягко говоря, все-4

Иван Тертель, председатель КГБ Беларуси:
Напомню, что наши предшественники, отцы и деды, находили предателей, изменников, пособников фашистов через десятилетия, где бы они ни находились. И мы от этой линии никогда не отступим.

«Это очень серьёзно отрезвит и заставит подумать». Балаба о том, какую ответственность несут протестующие. Подробнее здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Иван Тертель # Фотофакт

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