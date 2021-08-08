Участковый из Минска: «У этих протестующих есть только лозунги, у них нет как таковой идеи»

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Виктор Лутченко, старший инспектор ООПП МОБ Волковысского РОВД:
Как-то сын у меня спросил: «Папа, чем ты занимаешься на работе?» Я говорю: «Знаешь, давай представим какое-нибудь массовое мероприятие – День города. Скопилось много людей. Работают сотрудники, работают наши КПП. И на этом мероприятии не происходит ничего плохого. Говорит: «Пап, так это же обыденное дело, это же каждый день». Говорю: «Вот это работа многих сотрудников, чтобы вот это было каждый день. Нельзя это потрогать. Мы привыкли, что так должно быть. Так должно быть. Для этого мы есть. Для этого есть милиция».
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Я видел горящие глаза. Вставали сотрудники и говорили: никто не пройдет, порядок на улицах будет наведен. Корпоративный дух в милиции с давних времен очень высокий. Не так же просто слагались песни и слова писались.
Михаил Бизунок, начальник штаба Центрального РУВД Минска:
Когда был строй, потому что все были перед построением, давался приказ, всегда начальник управления спрашивал: кто не может выполнять поставленную задачу? Ни один сотрудник не вышел из строя и не сказал, что я не готов выполнять поставленную задачу.
Алексей Чернявский, старший участковый инспектор милиции ООПП Центрального РУВД Минска:
Большинство не сомневалось, что мы все-таки выстоим. Потому что мы увидели, что у этих протестующих есть только лозунги, у них нет как таковой идеи.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Уникальность, наверное, нашей ситуации была в том, что здесь единой цели не было. Были тактические цели разных групп, которые совпали в одном, что их реализации планов мешает действующая в Беларуси власть. И вот тактические интересы разных групп, как политического, так и экономического характера, совпали в том, что необходимо разрушить власть. Потом уже в этой мутной воде, я уверен, что начались бы, если бы реализовался сценарий, конфликты между собой тех акторов, интересы которых были сосредоточены в нашей стране.
Воскресенский про Украину: там родственники годами, ещё со времен оранжевой революции не разговаривают. Это нормально разве? Подробнее здесь.