«Главное – найти свою землю». Мастер эзотерических практик объяснила, как выбирать жильё

В доме все по правилам, приняты все меры безопасности, дом прошел санитарно-гигиеническую экспертизу, а жильцы все равно болеют, а несчастья сыплются одно за другим? Значит, стоит обратиться к эзотерикам – вероятнее всего, только они способны пролить свет на неприятные чудеса в доме. Кстати, сам дом может быть и не виноват, просто стоит он не в том месте, рассказали в программе «В поисках истины».

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:

Небезопасной для жилья считается та земля, которая максимально дает энергию, но это все индивидуально. Главное – найти свою землю. Особенно это касается частных домов. Когда, например, вы хотите построить дом или купить, вы должны туда приходить и настроиться на эту землю. Первые признаки, что земля вам подходит – вы начинаете, как-то хорошо себя там чувствовать, вам хочется там больше находиться, все пространство откликается. Если это многоэтажный дом, то нужно смотреть, на какой территории он построен.