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На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила

24 ноября 2025 13:20
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Мультфильмы любят все. Они сопровождают нас с самых ранних лет. Это неотъемлемая часть детства. Мультипликационный мир формирует целое поколение. Но все ли мультики полезны? И на что при их выборе стоит обращать внимание родителям? 

На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила-2

Ирина Бивзюк, клинический психолог:
Мультфильмы являются как полезным, так и не совсем полезным материалом для наших детей. Почему? Во-первых, да, они могут развивать наши какие-то когнитивные способности, развивать эмоции, но при этом они дают очень быстрый дофамин и могут заменять внимание. Поэтому здесь важно все-таки понять, для чего нужен мультфильм вашим детям, и отслеживать, какие это мультфильмы. 

На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила-4

Согласно психологическим исследованиям, детям до двух лет не рекомендуется вообще смотреть мультфильмы. Лучше их заменить чтением книг. Малышам с двух до четырех лет рекомендуется показывать мультфильмы минут 20-30 в день, но с обсуждением.

Ирина Бивзюк:
То есть мультфильм не заменяет няню и полностью заполняет внимание ребенка, а вы участвуете в просмотре этого мультфильма. 

На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила-6

В школьном возрасте уделять время мультфильмам можно в пределах одного часа в день, с перерывами и тоже с обсуждением. 

Ирина Бивзюк:
Важно задавать вопросы во время просмотра мультиков: а как бы ты поступил, например, на месте этого героя? Развивать ребенка. Или, например, «какую ты эмоцию испытал», «почему ты расплакался», «может быть, сопереживаешь этому герою»?

На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила-8

Перед тем как разрешить ребенку смотреть мультфильм, убедитесь, что он не несет агрессию, что в нем нет крика и запугивания. И главное – мультфильмы должны быть со смысловой нагрузкой. 

Подробности смотрите в видео.

# Мультфильмы # Дети # Психология # Ирина Бивзюк

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