На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила

Мультфильмы любят все. Они сопровождают нас с самых ранних лет. Это неотъемлемая часть детства. Мультипликационный мир формирует целое поколение. Но все ли мультики полезны? И на что при их выборе стоит обращать внимание родителям?

Ирина Бивзюк, клинический психолог:

Мультфильмы являются как полезным, так и не совсем полезным материалом для наших детей. Почему? Во-первых, да, они могут развивать наши какие-то когнитивные способности, развивать эмоции, но при этом они дают очень быстрый дофамин и могут заменять внимание. Поэтому здесь важно все-таки понять, для чего нужен мультфильм вашим детям, и отслеживать, какие это мультфильмы.

Согласно психологическим исследованиям, детям до двух лет не рекомендуется вообще смотреть мультфильмы. Лучше их заменить чтением книг. Малышам с двух до четырех лет рекомендуется показывать мультфильмы минут 20-30 в день, но с обсуждением. Ирина Бивзюк:

То есть мультфильм не заменяет няню и полностью заполняет внимание ребенка, а вы участвуете в просмотре этого мультфильма.

В школьном возрасте уделять время мультфильмам можно в пределах одного часа в день, с перерывами и тоже с обсуждением. Ирина Бивзюк:

Важно задавать вопросы во время просмотра мультиков: а как бы ты поступил, например, на месте этого героя? Развивать ребенка. Или, например, «какую ты эмоцию испытал», «почему ты расплакался», «может быть, сопереживаешь этому герою»?