На что стоит обращать внимание в мультфильмах, прежде чем показывать ребёнку? Психолог объяснила

Мультфильмы любят все. Они сопровождают нас с самых ранних лет. Это неотъемлемая часть детства. Мультипликационный мир формирует целое поколение. Но все ли мультики полезны? И на что при их выборе стоит обращать внимание родителям?
Мультфильмы любят все. Они сопровождают нас с самых ранних лет. Это неотъемлемая часть детства. Мультипликационный мир формирует целое поколение. Но все ли мультики полезны? И на что при их выборе стоит обращать внимание родителям?
Ирина Бивзюк, клинический психолог:
Мультфильмы являются как полезным, так и не совсем полезным материалом для наших детей. Почему? Во-первых, да, они могут развивать наши какие-то когнитивные способности, развивать эмоции, но при этом они дают очень быстрый дофамин и могут заменять внимание. Поэтому здесь важно все-таки понять, для чего нужен мультфильм вашим детям, и отслеживать, какие это мультфильмы.
Согласно психологическим исследованиям, детям до двух лет не рекомендуется вообще смотреть мультфильмы. Лучше их заменить чтением книг. Малышам с двух до четырех лет рекомендуется показывать мультфильмы минут 20-30 в день, но с обсуждением.
Ирина Бивзюк:
То есть мультфильм не заменяет няню и полностью заполняет внимание ребенка, а вы участвуете в просмотре этого мультфильма.
В школьном возрасте уделять время мультфильмам можно в пределах одного часа в день, с перерывами и тоже с обсуждением.
Ирина Бивзюк:
Важно задавать вопросы во время просмотра мультиков: а как бы ты поступил, например, на месте этого героя? Развивать ребенка. Или, например, «какую ты эмоцию испытал», «почему ты расплакался», «может быть, сопереживаешь этому герою»?
Перед тем как разрешить ребенку смотреть мультфильм, убедитесь, что он не несет агрессию, что в нем нет крика и запугивания. И главное – мультфильмы должны быть со смысловой нагрузкой.
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