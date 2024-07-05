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Почему антикварные зеркала лучше не приносить в дом? Мнение

05 июля 2024 19:18
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Любые вещи полны энергии. Особенно зеркала, поэтому относиться к ним нужно с осторожностью, рассказали в программе «В поисках истины».

Почему антикварные зеркала лучше не приносить в дом? Мнение -1

Татьяна Дунаева, мастер эзотерических практик:
Эзотерики к зеркалам относятся спокойно, они понимают, что любое зеркало – это портал. Люди к этому не так относятся. Люди относятся так: мне понравилось зеркало на помойке, возьму его и принесу домой. Но зеркало хранит в себе много историй, информации, тайн. Принеся домой зеркало, вы можете принести призрака. Если вы покупаете антикварные зеркала, я бы рекомендовала обращаться к специалистам, чтобы его очистить. Не каждый специалист еще возьмет чистить зеркало.

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# Необычное # общество

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