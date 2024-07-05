После ремонта аллергикам нельзя сразу заселяться в жильё. Узнали у врача, почему это опасно

Что касается отделки, то здесь свои нюансы. Даже самая современная и модная хранит секреты, которые раскроются во всей красе лишь спустя время. Все настолько серьезно, что врачи рекомендуют людям, склонным к аллергии, сразу после ремонта в квартиру не вселяться, рассказали в программе «В поисках истины».

Ольга Громада, врач-аллерголог:

После ремонта аллергикам мы всегда рекомендуем не заселяться сразу в квартиру, подождать месяц или два. Есть вещества, которые какое-то время остаются на поверхности изделий, которые находятся в доме. Это лакокрасочные изделия, их запах может выветриваться долго, этот фактор может вызвать обострение существующих аллергических заболеваний. Также некоторые покрытия для стен, мелкие частички целлюлозы могут вызывать повреждение слизистых у человека.

Кроме того, многие вредные вещества начинают отравлять хозяев дома с первыми солнечными лучами, то есть при прогревании. Другие же предметы интерьера просто-напросто засыпают жильцов пылью и вызывают аллергию, и не только.