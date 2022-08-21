Вообще не заговорил про секс. Что может насторожить в поведении мужчины и как распознать абьюзера?

Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Какие маячки должны стать для нас самыми главными, чтобы мы не попались, как слепые котята?

Александр Давыденко, эксперт в области межличностных отношений, секс-коуч:

Классный вопрос: как отличить абьюзера? Часто задаваемый вопрос, женщины задают. Как это отличить? Мужчины должны быть разные. То, что Алла сказала (подробнее здесь), что не заговорил вообще про секс, меня бы это смутило. Мы мужчины, мы об этом думаем. Давайте честно, мы все равно про это разговариваем. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Может быть, он просто уважительно относится к женщине? Александр Давыденко:

Про него тоже можно говорить по-разному. Татьяна Савчик:

Мужчина хочет сокращать дистанцию.

Татьяна Шутько, психолог, гипнолог, экзистенциальный терапевт:

Женщины тоже разговаривают про секс. Александр Давыденко:

Да. Это нужно всем, простите. Смотря как об этом разговаривать. Если говорить о том, что есть такое, есть это. Как ты относишься? Условно, какие-то вещи выясняя, узнавая твои внутренние потребности, желания. Есть разные темы – про личность, семью, детей, желания и про секс тоже. Алеся Лакина:

Есть разные женщины. Не все женщины готовы об этом говорить – начнем с того.

Александр Давыденко:

Дайте мой телефон, и они заговорят через несколько сессий. Алеся Лакина:

Испугает такой разговор сразу. Александр Давыденко:

Так не на первой. Я же не говорю, что это на первой. Алла говорит, они там три месяца пили кофе. То есть за это время можно было поговорить. Татьяна Савчик:

Вячеслав, как распознать абьюзеров? Какой вы совет дадите?

Вячеслав Мерсон, врач-психотерапевт:

Я бы вообще все это рассматривал немножко дальше. Отодвинулся фокус внимания на вашу историю. Я бы так это все увидел: то есть на самом деле мы все играем роли изначально.