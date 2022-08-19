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Кто может страдать синдромом «разбитого сердца» и почему «любовный сценарий» надо разрушать?

19 августа 2022 15:44
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Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Про «синдром разбитого сердца». Действительно ли он имеет место быть, когда даже при виде бывшего, когда ты все расставил, себе объяснил, осознал – тут раз, и екает, при том так физически екает. Как быть? Есть такое понятие?

Кто может страдать синдромом «разбитого сердца» и почему «любовный сценарий» надо разрушать?-1

Вячеслав Мерсон, врач-психотерапевт:
У тебя разбито сердце, ты видишь бывшего и думаешь: «Ну, давайте еще раз мне его разобьем».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть надежда у человека: возможно, он изменится.

Вячеслав Мерсон:
«Хочу боли, страдать».

Кто может страдать синдромом «разбитого сердца» и почему «любовный сценарий» надо разрушать?-4

Алла Тенина, два года встречалась с мужчиной-нарциссом:
Это же фантазия.

Вячеслав Мерсон:
Нет. Сознательно она, может быть, и думает, что все можно исправить, может все быть иначе. Но подсознательно она думает: «Нет, хочу еще раз этот весь круг пройти».

Татьяна Савчик:
Нет, вы знаете, я могу сказать, что большинство женщин еще умудряются винить себя во всем.

Кто может страдать синдромом «разбитого сердца» и почему «любовный сценарий» надо разрушать?-7

Вячеслав Мерсон:
Безусловно.

Татьяна Савчик:
Они тоже могут думать, что, наверное, я что-то недодала, недоделала.

Вячеслав Мерсон:
На это все у меня есть ответ. Как психотерапевт могу сказать, что это все невроз, невротические личности. Надо вообще изначально смотреть, кто этот человек, а потом уже говорить про него, какие действия он может совершить. Если он невротического склада, невротическая личность, у него есть так называемый «любовный сценарий». «Любовный сценарий» – это установки, негативные убеждения: какие отношения я хочу, кем являюсь и кто он для меня в этих отношениях. Это все случается из-за травматического опыта, может идти и с родителями – отец не так с мамой жил, либо личные отношения. В общем, эти отношения, «любовные сценарии» ты каждый раз переживаешь и думаешь: «В этот раз точно все получится». В этот раз ты веришь в чудо.

Кто может страдать синдромом «разбитого сердца» и почему «любовный сценарий» надо разрушать?-10

Татьяна Савчик:
А сценарий тот же?

Вячеслав Мерсон:
Сценарий тот же. Поэтому «любовный сценарий» нужно разрушать. Им нужно перестать пользоваться. Это возможно только с помощью работы над собой и с психотерапевтом. Тогда все получится.

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# Психология # общество # Татьяна Савчик # Вячеслав Мерсон # Алеся Лакина # Алла Тенина # Фотофакт

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