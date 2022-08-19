Кто может страдать синдромом «разбитого сердца» и почему «любовный сценарий» надо разрушать?

Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Про «синдром разбитого сердца». Действительно ли он имеет место быть, когда даже при виде бывшего, когда ты все расставил, себе объяснил, осознал – тут раз, и екает, при том так физически екает. Как быть? Есть такое понятие?

Вячеслав Мерсон, врач-психотерапевт:

У тебя разбито сердце, ты видишь бывшего и думаешь: «Ну, давайте еще раз мне его разобьем». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть надежда у человека: возможно, он изменится. Вячеслав Мерсон:

«Хочу боли, страдать».

Алла Тенина, два года встречалась с мужчиной-нарциссом:

Это же фантазия. Вячеслав Мерсон:

Нет. Сознательно она, может быть, и думает, что все можно исправить, может все быть иначе. Но подсознательно она думает: «Нет, хочу еще раз этот весь круг пройти». Татьяна Савчик:

Нет, вы знаете, я могу сказать, что большинство женщин еще умудряются винить себя во всем.

Вячеслав Мерсон:

Безусловно. Татьяна Савчик:

Они тоже могут думать, что, наверное, я что-то недодала, недоделала. Вячеслав Мерсон:

На это все у меня есть ответ. Как психотерапевт могу сказать, что это все невроз, невротические личности. Надо вообще изначально смотреть, кто этот человек, а потом уже говорить про него, какие действия он может совершить. Если он невротического склада, невротическая личность, у него есть так называемый «любовный сценарий». «Любовный сценарий» – это установки, негативные убеждения: какие отношения я хочу, кем являюсь и кто он для меня в этих отношениях. Это все случается из-за травматического опыта, может идти и с родителями – отец не так с мамой жил, либо личные отношения. В общем, эти отношения, «любовные сценарии» ты каждый раз переживаешь и думаешь: «В этот раз точно все получится». В этот раз ты веришь в чудо.