Поуправлять мусоровозом и поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль профессий проходит в ботаническом саду в Минске

Новости Беларуси. О чем мечтает и к чему стремится юное поколение белорусов? В Минске проходит фестиваль «Букидс», гости которого могут узнать специфику более 80 профессий изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борец, декоратор упаковки, чайный сомелье, бизнесмен и массажист – дети получают разнообразные навыки и по-настоящему с пользой проводят время. Также на фестивале представлены социально-значимые профессии. Неожиданно большая очередь выстроилась к мусоровозу. Здесь в формате игры гостям напоминают о важности раздельного сбора мусора, а также развенчивают стереотипы.

Елена Кирикович, маркетолог компании по сбору мусора:

В желтый контейнер мы собираем не только пластик, но и стекло, и бумагу, и жестяные банки – алюминий. Соответственно, из всех этих видов вторичного сырья могут производиться различные вещи, начиная от пластмассовых тазиков и заканчивая пуховиками, которые мы носим зимой.

У нас игры очень простые. Мы сначала проводим мини-лекцию о раздельном сборе, объясняем деткам, как правильно сортировать в эти два контейнера. Даем им емкости из различных видов отходов, и они в игровой форме все это сортируют.