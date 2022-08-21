Поуправлять мусоровозом и поучаствовать в мастер-классах. Фестиваль профессий проходит в ботаническом саду в Минске

Новости Беларуси. О чем мечтает и к чему стремится юное поколение белорусов? В Минске проходит фестиваль «Букидс», гости которого могут узнать специфику более 80 профессий изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. О чем мечтает и к чему стремится юное поколение белорусов? В Минске проходит фестиваль «Букидс», гости которого могут узнать специфику более 80 профессий изнутри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борец, декоратор упаковки, чайный сомелье, бизнесмен и массажист – дети получают разнообразные навыки и по-настоящему с пользой проводят время. Также на фестивале представлены социально-значимые профессии. Неожиданно большая очередь выстроилась к мусоровозу. Здесь в формате игры гостям напоминают о важности раздельного сбора мусора, а также развенчивают стереотипы.
Елена Кирикович, маркетолог компании по сбору мусора:
В желтый контейнер мы собираем не только пластик, но и стекло, и бумагу, и жестяные банки – алюминий. Соответственно, из всех этих видов вторичного сырья могут производиться различные вещи, начиная от пластмассовых тазиков и заканчивая пуховиками, которые мы носим зимой.
У нас игры очень простые. Мы сначала проводим мини-лекцию о раздельном сборе, объясняем деткам, как правильно сортировать в эти два контейнера. Даем им емкости из различных видов отходов, и они в игровой форме все это сортируют.
Виталина Кобылева:
Я приехала к вам из Архангельска, я ехала сюда три дня. Мне очень понравился фестиваль, здесь я научилась многому новому, узнала, какие еще бывают профессии – очень интересные. Также я вырастила цветок и также сделала такую пиалку в форме сердца.
С тонкостями и сложностями своего дела знакомят в том числе спасатели-поисковики. На выставке они представили беспилотный летательный аппарат для осмотра больших территорий.
На фестивале в ботаническом саду потерялся ребенок. Вот что рассказал координатор поисково-спасательного отряда.
Фестиваль профессий проходит в ботаническом саду в течение выходных. Гостей ждут мастер-классы, выступления в театре под деревом, а также вечерняя дискотека.