Проблемы и травмы идут из детства. Что может помешать построить партнёрские отношения? Мнение психолога

Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас очень модно говорить, что все проблемы, травмы у нас идут из детства. Психологи в один голос утверждают, что непроработанные травмы, которые тянутся из детства, не дадут построить хорошие, гармоничные отношения. Александр, что вы скажите по этому поводу?