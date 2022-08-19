Проблемы и травмы идут из детства. Что может помешать построить партнёрские отношения? Мнение психолога

Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас очень модно говорить, что все проблемы, травмы у нас идут из детства. Психологи в один голос утверждают, что непроработанные травмы, которые тянутся из детства, не дадут построить хорошие, гармоничные отношения. Александр, что вы скажите по этому поводу?
Александр Давыденко, эксперт в области межличностных отношений, секс-коуч:
К сожалению, я не могу не согласиться с этим тезисом. Да, так принято говорить, что все наши травмы из детства, потому что мы зеркалим. То есть мы копируем какое-то поведение наших родителей – либо матери, либо отца. Так или иначе мы это копируем. Соответственно, человек, который к нам приходит в качестве партнера, является зеркалом, который должен нас чему-то научить.
«Если у меня карие глаза, то у моего партнера должны быть голубые». Как гены влияют на выбор второй половинки – подробнее здесь.