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Проблемы и травмы идут из детства. Что может помешать построить партнёрские отношения? Мнение психолога

19 августа 2022 13:43
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Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас очень модно говорить, что все проблемы, травмы у нас идут из детства. Психологи в один голос утверждают, что непроработанные травмы, которые тянутся из детства, не дадут построить хорошие, гармоничные отношения. Александр, что вы скажите по этому поводу?

Проблемы и травмы идут из детства. Что может помешать построить партнёрские отношения? Мнение психолога-1

Александр Давыденко, эксперт в области межличностных отношений, секс-коуч:
К сожалению, я не могу не согласиться с этим тезисом. Да, так принято говорить, что все наши травмы из детства, потому что мы зеркалим. То есть мы копируем какое-то поведение наших родителей – либо матери, либо отца. Так или иначе мы это копируем. Соответственно, человек, который к нам приходит в качестве партнера, является зеркалом, который должен нас чему-то научить.

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# Психология # общество # Алеся Лакина # Александр Давыденко # Фотофакт

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