«Если у меня карие глаза, то у моего партнёра должны быть голубые». Как гены влияют на выбор второй половинки?

Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Вячеслав Мерсон, врач-психотерапевт:

Мы генетически должны быть немножко разные. То есть, допустим, если у меня карие глаза, то у моего партнера должны быть голубые глаза. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

То есть даже начиная с таких моментов? Вячеслав Мерсон:

Да. Мы должны развиваться. Свой код мы должны дополнять, развивать. Татьяна Савчик:

А почему многие говорят, что, наоборот, подобное притягивает подобное? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Что муж и жена похожи?

Вячеслав Мерсон:

Просто в плане даже биологическом, если биологически судить: мы будем останавливаться на одном и том же, не будем развиваться. Наш генетический материал не будет развиваться. Не будет получать чего-то нового. То есть черное и белое, инь и ян. Все-таки мы должны быть немножко в плане внешности… Татьяна Савчик:

Мне кажется, что человек в принципе как-то даже бессознательно подбирает себе в таком случае партнера. Нас же не просто так что-то притягивает. А почему мне нравятся именно брюнеты или наоборот? Вячеслав Мерсон:

Все верно. То есть мы генетически себе ищем немножко другого партнера, чтобы наш генетический материал развивался, дополнялся. У каждого есть психологические проблемы, есть здоровые моменты. Эти психологические здоровые моменты должны сцепляться. То есть, допустим, у меня есть психологическая сторона здоровая, а у нее она больная, патологическая – я буду дополнять ее.