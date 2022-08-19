«Если у меня карие глаза, то у моего партнёра должны быть голубые». Как гены влияют на выбор второй половинки?
Когда нас бросают, мы теряем чувство собственной значимости. Обида и гнев мешают жить дальше и строить новые отношения. О том, можно ли распознать болезненную любовь, как справляться с ситуацией расставания и стоит ли возвращать бывших, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Вячеслав Мерсон, врач-психотерапевт:
Мы генетически должны быть немножко разные. То есть, допустим, если у меня карие глаза, то у моего партнера должны быть голубые глаза.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
То есть даже начиная с таких моментов?
Вячеслав Мерсон:
Да. Мы должны развиваться. Свой код мы должны дополнять, развивать.
Татьяна Савчик:
А почему многие говорят, что, наоборот, подобное притягивает подобное?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Что муж и жена похожи?
Вячеслав Мерсон:
Просто в плане даже биологическом, если биологически судить: мы будем останавливаться на одном и том же, не будем развиваться. Наш генетический материал не будет развиваться. Не будет получать чего-то нового. То есть черное и белое, инь и ян. Все-таки мы должны быть немножко в плане внешности…
Татьяна Савчик:
Мне кажется, что человек в принципе как-то даже бессознательно подбирает себе в таком случае партнера. Нас же не просто так что-то притягивает. А почему мне нравятся именно брюнеты или наоборот?
Вячеслав Мерсон:
Все верно. То есть мы генетически себе ищем немножко другого партнера, чтобы наш генетический материал развивался, дополнялся. У каждого есть психологические проблемы, есть здоровые моменты. Эти психологические здоровые моменты должны сцепляться. То есть, допустим, у меня есть психологическая сторона здоровая, а у нее она больная, патологическая – я буду дополнять ее.
Алеся Лакина:
С больной головы на здоровую.
Татьяна Савчик:
вот и нашли ответ на вопрос, почему притягивается то, что не совсем должно для баланса в природе.
Вячеслав Мерсон:
Если, допустим, у меня проблема с психикой определенная – например, я агрессивен – и партнерша будет агрессивная, то мы не сможем жить вместе. Мы не сможем продолжить, развивать наши отношения. Это грубый пример. Я имею в виду, что мы должны дополнять друг друга. Патологическая сторона должна дополняться здоровой. Тогда мы будем гармоничны и эволюционировать оба. У нее какая-нибудь болезненная сторона – я буду своим примером, своей психологической здоровостью показывать, что и так можно. Она будет лечиться.
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