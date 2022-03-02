Гигин: белорусское государство не хочет политизировать историю, мы хотим защитить историю от фальсификаций

Новости Беларуси. В Национальной академии наук прошло первое заседание совета по исторической политике. Его создание в начале года инициировал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав вошли ученые, политологи, искусствоведы, руководители вузов и общественные деятели со всей страны. Возглавил рабочую группу глава Администрации Президента.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Белорусское государство не хочет политизировать историю, наоборот, мы хотим защитить историческую науку, преподавание истории от фальсификаций, манипуляций, влияния извне. Мы убедились, что и в нашем регионе, да и в мире в целом, зачастую историю пытаются использовать не с точки зрения изучения событий прошлого, воспитания гражданина, а чтобы сталкивать нации и разжигать гражданскую и социальную рознь. Здесь это очень важно не допустить. И в этом плане академическое сообщество, работники университетов, журналисты, представители органов государственного управления едины.