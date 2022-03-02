О чём сказал Игорь Сергеенко на первом заседании совета по исторической политике в Минске?
Новости Беларуси. В Национальной академии наук прошло первое заседание совета по исторической политике. Его создание в начале года инициировал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав вошли ученые, политологи, искусствоведы, руководители вузов и общественные деятели со всей страны. Возглавил рабочую группу глава Администрации Президента.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предполагается, что совет будет определять основные направления развития исторической политики у нас в стране, обсуждать отдельные вопросы, касающиеся периодов истории, оценки периодов истории, определять направления научных исследований.
По заверению участников совета, будет делаться все для сохранения героического наследия и на предупреждение новых вызовов и угроз. Не секрет, что сегодня историческая память подвергается всевозможным атакам и фальсификациям.
Участники встречи обсудили подходы работы и наметили планы, которые уже в ближайшее время будут воплощены. Здесь и коррективы в программы вузов и школ, и изменение правил аттестации экскурсоводов.
В Год исторической памяти в стране уже зазвучали многие проекты. Генпрокуратура ведет расследование фактов геноцида, идут поиски военных захоронений, реставрируются памятные места. Один из примеров – обновленный музей Константина Заслонова в Орше откроет для посетителей уже 3 июля.
Гигин: белорусское государство не хочет политизировать историю, мы хотим защитить историю от фальсификаций. Подробнее здесь.