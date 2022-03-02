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О чём сказал Игорь Сергеенко на первом заседании совета по исторической политике в Минске?

02 марта 2022 13:42
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Новости Беларуси. В Национальной академии наук прошло первое заседание совета по исторической политике. Его создание в начале года инициировал Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В состав вошли ученые, политологи, искусствоведы, руководители вузов и общественные деятели со всей страны. Возглавил рабочую группу глава Администрации Президента.

О чём сказал Игорь Сергеенко на первом заседании совета по исторической политике в Минске?-1

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Предполагается, что совет будет определять основные направления развития исторической политики у нас в стране, обсуждать отдельные вопросы, касающиеся периодов истории, оценки периодов истории, определять направления научных исследований.

О чём сказал Игорь Сергеенко на первом заседании совета по исторической политике в Минске?-4

По заверению участников совета, будет делаться все для сохранения героического наследия и на предупреждение новых вызовов и угроз. Не секрет, что сегодня историческая память подвергается всевозможным атакам и фальсификациям.

Участники встречи обсудили подходы работы и наметили планы, которые уже в ближайшее время будут воплощены. Здесь и коррективы в программы вузов и школ, и изменение правил аттестации экскурсоводов.

О чём сказал Игорь Сергеенко на первом заседании совета по исторической политике в Минске?-7

В Год исторической памяти в стране уже зазвучали многие проекты. Генпрокуратура ведет расследование фактов геноцида, идут поиски военных захоронений, реставрируются памятные места. Один из примеров – обновленный музей Константина Заслонова в Орше откроет для посетителей уже 3 июля.

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# История # общество # Игорь Сергеенко # Александр Лукашенко # Вадим Гигин # Фотофакт

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