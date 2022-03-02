Беларусь привлекательна ценами на образование. Вот сколько стоит обучение в вузах для иностранных студентов
Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня такой вопрос: я слышала мнение, что Беларусь привлекательна еще своими ценами на образование? То есть доступность. Оно платное для них [иностранных студентов – прим. ред.], но тем не менее они могут его себе позволить. Можем ли мы, Василий, Анна, озвучить уровень цен для иностранных студентов?
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
И на сколько они отличаются от стоимости для белорусов?
Василий Руденок, проректор по международным связям Белорусского государственного медицинского университета:
Соотношение цена-качество – вы уже сказали.
Наталья Надольская:
Год учебы студента сколько обходится?
Василий Руденок:
По моему блоку. Вообще медицинское образование востребовано во всем мире. И цены, с нашей точки зрения, запредельные. Приведу пример: 25-35 тысяч долларов в год.
Наталья Надольская:
Где? В Америке, наверное?
Василий Руденок:
Допустим, в тех же Соединенных Штатах. В Великобритании – там вообще, если применять цены в фунтах, запредельно. Ближайшие наши соседи и Европа – 15-17 тысяч евро в год. Образование медицинское в нашем университете получают как на русском, так и на английском языке. Хочу подчеркнуть, что уже доминируют англоязычные студенты. Три специальности у нас – лечебное дело, стоматология, фармация. Они востребованы. Средняя цена 5,5-6 тысяч долларов. Самая высокая цена в стоматологии для англоязычного, и 4 200-4 300 для русскоязычных – лечебной дело, к примеру.
Наталья Надольская:
Анна, в вашем учебном заведении вы знаете какие-то расценки?
Анна Нечай, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий кафедрой хоровой музыки, художественный руководитель хора китайских студентов «Содружество»:
Да, я знаю. В нашем Университете культуры и искусств обучаются студенты иностранные. Очень много китайских студентов обучается преимущественно на факультете музыкального и хореографического искусства. При этом они получают достаточно много индивидуальных занятий, что усиливает образовательную, обучающую сторону. Если сразу точно говорить о ценах, то студент платит примерно 4 300 долларов в год. Магистратура у нас тоже активно развивается на английском и на русском языке. Это примерно 4 700.
«Вообще не понимают, что им говорит преподаватель». Трудно ли иностранным студентам учиться в белорусских вузах – подробнее здесь.