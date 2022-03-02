Беларусь привлекательна ценами на образование. Вот сколько стоит обучение в вузах для иностранных студентов

Новейшие технологии, привлекательные цены на обучение и высокий уровень знаний. О том, как развивается отечественное образование и каково иностранцам учиться в Беларуси, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

У меня такой вопрос: я слышала мнение, что Беларусь привлекательна еще своими ценами на образование? То есть доступность. Оно платное для них [иностранных студентов – прим. ред.], но тем не менее они могут его себе позволить. Можем ли мы, Василий, Анна, озвучить уровень цен для иностранных студентов?

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

И на сколько они отличаются от стоимости для белорусов?