«Волосы поджигают, пальцы отрезают». Сотрудники МВД рассказали, как наркоторговцы могут наказать своих подчинённых

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Еще, наверное, серьезный повод не связываться с наркоторговлей: наркоторговцы наказывают закладчиков, если те «недостаточно хорошо» выполняют свою работу. Какие могут быть последствия у такого сотрудничества?

Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:

Чем больше развивается наркобизнес… Они нанимают лиц, которые проверяют… Екатерина Забенько:

Я просто слышала какие-то ужасы, что волосы поджигают, пальцы отрезают. Это как вообще? Дмитрий Острейко:

После отчета проверяющего о деятельности курьера своему куратору куратор принимает следующие решения. Если выявляется случай недобросовестной работы (меньше вещества, чем заявлено, размещается в тайниках, присутствуют примеси в этом веществе, какие-то другие факты обмана выявляются), привлекают коллекторов. Это лица, которые к этим курьерам применяют физическое воздействие.