«Волосы поджигают, пальцы отрезают». Сотрудники МВД рассказали, как наркоторговцы могут наказать своих подчинённых
Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Еще, наверное, серьезный повод не связываться с наркоторговлей: наркоторговцы наказывают закладчиков, если те «недостаточно хорошо» выполняют свою работу. Какие могут быть последствия у такого сотрудничества?
Дмитрий Острейко, начальник отдела следственного управления УСК по Минску:
Чем больше развивается наркобизнес… Они нанимают лиц, которые проверяют…
Екатерина Забенько:
Я просто слышала какие-то ужасы, что волосы поджигают, пальцы отрезают. Это как вообще?
Дмитрий Острейко:
После отчета проверяющего о деятельности курьера своему куратору куратор принимает следующие решения. Если выявляется случай недобросовестной работы (меньше вещества, чем заявлено, размещается в тайниках, присутствуют примеси в этом веществе, какие-то другие факты обмана выявляются), привлекают коллекторов. Это лица, которые к этим курьерам применяют физическое воздействие.
Сергей Горохов, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
И курьеры, о которых мы сейчас ведем речь, и коллекторы – это все расходный материал для тех, кто управляет всем этим бизнесом. Причем они абсолютно не разбираются, есть ли там вина этого курьера. Тут еще и «чайки»…
Екатерина Забенько:
Там и так беззаконие царит. Где им тут об этом думать?
Сергей Горохов:
«Чайками» называют ворующих закладки, которые не предназначены для них. В итоге так получается, что либо курьер не доставил, либо еще чья-то вина. Возникает недоверие, и те, кто в этом был задействован, будут наказаны.
Екатерина Забенько:
Сейчас в основном вся торговля наркотиками через интернет. Это общемировая сеть, и с этим очень сложно бороться. Все мы об этом знаем. Какие на сегодня предпринимаются шаги, чтобы все-таки как-то это блокировать?
Сергей Горохов:
Мы практически выровнялись, сейчас идем в ногу. Очень много различных механизмов сейчас отработано и с зарубежными коллегами, и с Российской Федерацией. Очень много каналов перекрывается. Может быть, не ежедневно, но еженедельно точно. И по несколько. Практически тысяча уголовных дел возбуждена. Да, несколько больше, чем в прошлом году. И это не говорит о том, что у нас наркобизнес стал процветать, это говорит о том, что стали оттачиваться способы выявления.
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