«Это бесконечно не может продолжаться». Как люди избавляются от наркотической зависимости? Реальная история

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе « Большой город » на СТВ.

Юлия Павловец, волонтер в международной общественной организации «Право на жизнь»:

Чтобы сделать какой-то шаг из, нужно достичь определенного дна. Это не говорит, что все должны быть раздеты, потерять все. Для каждого дно свое. Для кого-то это смерть близкого друга от передозировки, для кого-то – первый арест, а для кого-то – потеря на всех уровнях всех принципов.

Екатерина Забенько:

Мне кажется, это дно очень редко способствует, чтобы человеку захотелось всплыть, чтобы он нашел в себе эти силы.

Юлия Павловец:

В моем случае это дало для меня первый шаг, чтобы мыслить, что эта жизнь мне надоела, есть два варианта. Либо я ухожу из этой жизни, потому что я не вижу выхода, смысла в своей жизни, и жить каждый день со стыдом, с чувством вины, где наркотик становится обезболивающим в этом состоянии. Либо ты понимаешь, что это бесконечно не может продолжаться, и в определенный момент просто внутри, как в моем случае, как зов какой-то: пусть что-нибудь произойдет в моей жизни. Знаете, сверхъестественным, возможно, способом в моей жизни начали появляться люди, которые уже на тот момент имели выход: кто-то прошел реабилитацию, кто-то прошел через шаги какой-то организации. И в моем случае появились мои друзья, которые на тот момент имели уже свободу, пройдя в нашей организации «Право на жизнь» реабилитацию и имея достаточно крепкие шаги в этой свободе. Знаете, где-то разговоры, проведение со мной времени, попить кофе, просто обычно по-дружески провести время, где ты чувствуешь принятие.