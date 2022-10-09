«Различные тренинги, лекции, фильмогруппы». Как в Беларуси помогают избавиться от зависимости?

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

О том, какие способы избавиться от наркотической зависимости предлагают реабилитационные центры, мы подготовили сюжет.

Я хочу умереть. Я постоянно себе подсыпаю, у меня 4 передозировки было за одну неделю – неделю похорон с мамой. История, в которой, казалось бы, нет надежды на счастливый конец. Тяжелая судьба и страшные события в жизни привели девушку на ту самую белую дорожку. Я попала в аварию. Я случайно сбила человека на машине. Это был несчастный случай. Я ничего не нарушала, просто так случилось. Я не справилась с управлением и в 18 лет получила судимость. Два года условно, два года лишения прав, большой штраф. И я не справилась с этим эмоционально. Несколько лет на тяжелых наркотиках. Ежедневное употребление. Правда, в какой-то момент удавалось взять себя в руки, пасть в ремиссию на несколько лет, но как только все начинало налаживаться – снова срыв.

Ко мне приехал один из знакомых, который тоже пытался выздоравливать. Я не знала, что он употребляет, и он положил мне на стол опять вещество. Я сорвалась. И я 4 года в очень страшном потреблении была. Я обратилась за помощью, мне помогли в этом центре. У меня не получалось остановиться. Этот центр был моей единственной возможностью выздоравливать, потому что остановиться я не могла, я не оставалась чистой, и меня забрали такой, какая я есть. Сегодня у Ирины уже 80 день чистого времени – третий месяц реабилитации. В таких центрах программа направлена на индивидуальный подход к каждому. Главное – результат совместных действий пациента, родственников и специалистов.

Мы делаем гимнастику, зарядку, потом у нас завтрак, потом начинаются процессы: написание письменных работ, зачитка письменных работ, различные тренинги, лекции, фильмогруппы – много разных процессов, каждый день у нас отличается от другого. По субботам у нас баня.

Зависимые на протяжении всего срока реабилитации проживают здесь, в самом центре. И это совсем не похоже на санаторий. Пациенты сами себе готовят еду, назначают дежурного по уборке – так называемая трудотерапия. Без внимания не оставляют и территорию. Кто-то облагораживает клумбы, ухаживает за растениями, а в центре даже есть пушистые терапевты.

Наталья Персон, психолог реабилитационного центра «Феникс»:

Наши прекрасные кролики калифорнийские. Почему мы называем их пушистыми терапевтами? Потому что пробуждают очень теплые чувства. Ребята за ними ухаживают, и это всегда очень теплые моменты.