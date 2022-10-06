Ольга Абрамович о наркомании: «Необращение, нежелание получить эту помощь приведут к роковым последствиям»

Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Расскажите, в вашей практике много ли таких примеров, когда, оказывается, после длительной наркозависимости можно стать успешным, красивым, вернуться к нормальной жизни и быть очень полезным.

Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:

Конечно. Таких примеров очень много, мы их видим в своей работе. Это то, что нас стимулирует работать дальше, приходить каждый день на работу. Более того, мы становимся с ними коллегами, потом вместе работаем над общей проблемой. Екатерина Забенько:

Нужны ли деньги, чтобы избавиться от наркотической зависимости? Считается, что это очень дорого и не каждый может себе позволить вытащить родственника из этой бездны, тем более выкарабкаться самому человеку, который находится в зависимости. Можно ли без денег спастись?

Юлия Стоке, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:

Я думаю, что можно. Потому что показывает мой случай и то, как я сейчас работаю. У меня паспорта даже не было, и сегодня я не употребляю наркотики. Мне кажется, тут важно желание и принимать помощь других людей, потому что всегда найдется тот, кто обязательно поможет. Лишь бы только было желание. Есть и бесплатные психологи у нас. Если ты официально состоишь на учете, то тут, конечно, проблем не будет с помощью. Ты обращаешься, и тебе и психолога, и нарколога, и кровать, и еду предоставят.