Ольга Абрамович о наркомании: «Необращение, нежелание получить эту помощь приведут к роковым последствиям»
Поговорим о способах профилактики и борьбы с наркоманией. Это нужно знать, иначе можно незаметно для себя выпасть из жизни. Как не стать жертвой зависимости? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Расскажите, в вашей практике много ли таких примеров, когда, оказывается, после длительной наркозависимости можно стать успешным, красивым, вернуться к нормальной жизни и быть очень полезным.
Жанна Истомина, заместитель главного врача УЗ «Минского городского клинического наркологического центра»:
Конечно. Таких примеров очень много, мы их видим в своей работе. Это то, что нас стимулирует работать дальше, приходить каждый день на работу. Более того, мы становимся с ними коллегами, потом вместе работаем над общей проблемой.
Екатерина Забенько:
Нужны ли деньги, чтобы избавиться от наркотической зависимости? Считается, что это очень дорого и не каждый может себе позволить вытащить родственника из этой бездны, тем более выкарабкаться самому человеку, который находится в зависимости. Можно ли без денег спастись?
Юлия Стоке, социальный работник общественного объединения «Позитивное движение»:
Я думаю, что можно. Потому что показывает мой случай и то, как я сейчас работаю. У меня паспорта даже не было, и сегодня я не употребляю наркотики. Мне кажется, тут важно желание и принимать помощь других людей, потому что всегда найдется тот, кто обязательно поможет. Лишь бы только было желание. Есть и бесплатные психологи у нас. Если ты официально состоишь на учете, то тут, конечно, проблем не будет с помощью. Ты обращаешься, и тебе и психолога, и нарколога, и кровать, и еду предоставят.
Ольга Абрамович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Я полагаю, родителям надо правильно расставлять приоритеты. Надо не бежать от врача, а идти к медикам за помощью. Это не стыдно, это не позорно. Это помощь. Как правильно девочки сказали, ее надо принимать. Когда родитель, набравшись сил, приходит к специалисту, ему говорят, что у вас ребенок – наркоман. А человек не верит изначально, он не принимает, отторгает, потому что это мой мальчик, он в школу ходил, везде такой же, но что-то больше спит, чего-то меньше говорит или закрывается больше в комнате. Говорят: «Мама, у вас года два или три ребенок в этой проблеме». Необращение, нежелание получить эту помощь приведут к этим роковым последствиям. Пользуясь случаем, я бы хотела призвать всех родителей слышать детей, видеть их и не бояться обращаться за помощью.
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