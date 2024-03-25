Волонтёры БОКК приехали в центр, где прибывают дети из Херсонской области – эмоции ребят

Волонтеры Красного Креста сегодня, 25 марта, прибыли в оздоровительный центр «Лесная поляна», где весенние каникулы проводят дети из Херсонской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы пребывание в нашей стране запомнилось ребятам надолго, гости организовали для них интересную программу. Интерактивные площадки, квесты и мастер-классы. Самые яркие моменты – в материале Влады Родовской.

В этот раз Беларусь принимает группу из 40 ребят. Все они приехали на оздоровление из Херсонской области. Прием организовали под Гродно. Программа пребывания включает медицинские обследования, культурные и спортивные мероприятия. Сегодня в гости к ним приехали волонтеры Красного Креста.

Александр Кутищев:

Тут и кормят вкусно, и мероприятия хорошие. Мне все очень нравится. Люблю очень физическую нагрузку, радоваться люблю.

Василиса Сучко:

Мне очень нравится, оздоравливаюсь. Скоро мы уезжаем. Вкусно кормят, все хорошо.

В роли преподавателя по бадминтону сегодня у ребят генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. Несмотря на недавний международный скандал и приостановку членства белорусской гуманитарной организации, Дмитрий Евгеньевич отмечает, Красный Крест Беларуси продолжает свою деятельность и сохраняет приверженность главному принципу – помогать. Сопереживание в крови у белорусов. И на это никакие санкции и запреты не повлияют. Депутат Европарламента от Нидерландов обвинил Украину в сотрудничестве с педофилами.