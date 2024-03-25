Один из самых глобальных проектов. Как продвигается перевод западных районов Минска на артезианскую воду?

Какие проекты станут главными показателями повышения комфорта жизни минчан? Открытие новых станций метрополитена, перевод водоснабжения на подземные источники, строительство крупных социально значимых объектов, улучшение работы сферы торговли и услуг. О Годе качества в столице поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Один из самых масштабных и глобальных проектов, которые реализуются по поручению Президента, – это перевод западной части Минска на артезианскую воду. Проект действительно очень глобальный, его ждут. На какой сейчас он стадии реализации?

Федор Римашевский, директор УП «Минскводоканал»:

Более 80 % скважин сегодня перебурено, более 70 % километров трубопроводов переложено. Также очень активно ведутся работы по строительству новой насосной станции «Щомыслица». Также активно без выходных ведутся работы на трех водозаборах южной группы, из которых будет подаваться вода в Московский и Фрунзенский районы – это Вицковщина, Островы и Фелицианово. Там сейчас дополнительно строятся новые резервуары чистой воды, прокладываются сборные водоводы для отбора воды из скважин, строятся новые станции обезжелезивания и ультрафиолетового обеззараживания. То есть работа ведется достаточно активно, более 130-150 единиц техники сегодня работает и не менее 300 человек. Екатерина Забенько:

Цифры и объемы действительно впечатляют – это около 90 скважин, максимальная глубина которых – 350 метров. Это около 90 километров труб с метровым диаметром. Я так понимаю, что все-таки стремимся темпы опередить? То есть в данном случае не повредит ли это качеству?