Прямой эфир

Новости по тегу #Владимир Малиновский

«Учись и перенимай опыт». Президент искренне пообщался с фермером
18 сентября 2026 18:05

«Учись и перенимай опыт». Президент искренне пообщался с фермером

Лукашенко угостили фермерской картошкой
18 сентября 2026 17:37

Лукашенко угостили фермерской картошкой

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля
28 августа 2025 10:53

Лукашенко: нам надо ориентироваться на собственные сорта картофеля

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?
07 мая 2021 19:42

«Володя, улыбайся, а то ты всё серьёзный». С кем лично встретился Александр Лукашенко после вручения государственных наград?

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами
03 июля 2020 10:00

«Даже будучи банкиром, я держал корову». Две истории успеха фермеров, которые сделали себя сами

«Для Российской Федерации это очень важно»: Сергей Митин о сотрудничестве с Беларусью в сельском хозяйстве
09 июня 2018 18:40

«Для Российской Федерации это очень важно»: Сергей Митин о сотрудничестве с Беларусью в сельском хозяйстве

«Люди живут по 30-40 лет, первый раз такое». Как в Гомельской области переживают весенние паводки?
09 апреля 2018 17:44

«Люди живут по 30-40 лет, первый раз такое». Как в Гомельской области переживают весенние паводки?

Александр Лукашенко пообщался с фермерами в Могилевской области - репортаж программы «Неделя»
03 мая 2015 17:48

Александр Лукашенко пообщался с фермерами в Могилевской области - репортаж программы «Неделя»

А. Лукашенко: Я постараюсь сделать максимум для того, чтобы люди спокойно восприняли - у нас земля будет в частной собственности
02 мая 2015 18:16

А. Лукашенко: Я постараюсь сделать максимум для того, чтобы люди спокойно восприняли - у нас земля будет в частной собственности