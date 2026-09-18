Новости по тегу #Владимир Малиновский

18 сентября в центре внимания главы государства были вопросы развития АПК.
Президент предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель.
Ход уборочной по стране, увеличение площадей посадки картофеля, а также вопросы его хранения стали темами докладов, которые Александр Лукашенко заслушал прямо на поле сельхозпредприятия «Рассвет».
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