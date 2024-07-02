Володин: отношения между Беларусью и Россией – это пример сотрудничества во всех сферах

Обсуждать союзническую тематику Президент продолжил во время другого мероприятия. Александр Лукашенко 2 июля встретился с председателем Государственной думы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Преодолеть все вызовы Беларусь и Россия смогут только стоя плечом к плечу, отметил во время общения с журналистами Вячеслав Володин. Для этого необходимо прежде всего объединить имеющиеся возможности.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России:

Вообще, отношения между нашими государствами – это пример сотрудничества во всех сферах. Можно было бы сказать тем, кто пытается нас учить: вы посмотрите, как мы строим отношения, а потом учите и, может быть, сами будете так же относиться к отношениям. Видите, мир разный, страны по-разному воспринимают эти отношения. Кто-то хочет навязать свои подходы и свой взгляд.