Володин: отношения между Беларусью и Россией – это пример сотрудничества во всех сферах

Обсуждать союзническую тематику Президент продолжил во время другого мероприятия. Александр Лукашенко 2 июля встретился с председателем Государственной думы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обсуждать союзническую тематику Президент продолжил во время другого мероприятия. Александр Лукашенко 2 июля встретился с председателем Государственной думы России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Преодолеть все вызовы Беларусь и Россия смогут только стоя плечом к плечу, отметил во время общения с журналистами Вячеслав Володин. Для этого необходимо прежде всего объединить имеющиеся возможности.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы Федерального собрания России:
Вообще, отношения между нашими государствами – это пример сотрудничества во всех сферах. Можно было бы сказать тем, кто пытается нас учить: вы посмотрите, как мы строим отношения, а потом учите и, может быть, сами будете так же относиться к отношениям. Видите, мир разный, страны по-разному воспринимают эти отношения. Кто-то хочет навязать свои подходы и свой взгляд.
Агрессирующим странам стоило бы поучиться у Беларуси и России еще и умению ценить свою историю и свое прошлое. В этом плане для коллективного Запада Союзное государство – образец. Во время общения с Александром Лукашенко Вячеслав Володин отметил, что хранить память очень важно. И за те значимые шаги, которые предпринимаются в этом плане в Беларуси, сегодня прозвучала отдельная благодарность.