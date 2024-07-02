Лукашенко об ответе на провокации Украины: это моя забота и людей в погонах – мы справимся!

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Александр Лукашенко. Президент Республики Беларусь:

Наш ответ [на провокации на границе с Украиной – прим. ред.] – пограничники переведены на усиленную охрану государственных границ. Мы, зная 1941 год, не хотим еще раз повторить эти ошибки. Развернуты силы специальных операций, то есть не только пограничники, но и наши военные сегодня перекрыли направления движения, вероятного движения, как пограничники говорят, противника. Вы помните, год назад мы такие тренировки проводили, оказывается, не зря. В высокой боевой готовности находятся войска военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Как наши, так и российские – здесь полное взаимодействие.

На позиции выведены ракетные системы «Полонез» и «Искандер». Какие боеприпасы у них, вы тоже знаете. Никаких красных линий. Удар всеми видами вооружения по заданию определенным целям. Это мы предприняли. Но вас я хочу предупредить, не надо беспокоиться. Помните, много лет назад, или немного, я всегда вам говорил, каждый должен заниматься своим делом. Каждый на своем рабочем месте должен делать свое дело. Вот все, о чем я говорю, это моя забота и людей в погонах. Мы справимся.

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