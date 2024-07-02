«Всегда будем рады вас видеть». Президент встретился с председателем Государственной думы России

Александр Лукашенко 2 июля встретился с председателем Государственной думы России. В Минск Вячеслав Володин вместе с большой российской делегацией прибыл по поручению Владимира Путина. Высокие гости примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко попросил передать слова благодарности Владимиру Путину за то, что российская сторона также представлена на этом важном общем торжестве. Коснулись на встрече не только праздничной темы, но и глобальных вопросов. Особенно с учетом того, что происходит по периметру Союзного государства. В связи с обстоятельствами Президент обозначил ключевые проблемы. Однако детали разговора остались за закрытыми дверями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Большое спасибо за то, что Россия представлена на этом нашем общем празднике, Дне Независимости Беларуси, высокой правительственной делегацией во главе с председателем Государственной думы. Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что мы же с вами официально, вот таким образом и не встречались, хотя знаем друг друга уже, мне кажется, полвека. Это говорит о том, что вы просто в Минске должны чаще бывать.
Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:
Спасибо большое!
Александр Лукашенко:
Мы всегда будем рады вас видеть. Прошу вас, хоть мы и увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу. У нас есть много проблем, которые мы должны обсудить с ним. Думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси. Нас втянуть в разборки какие-то им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет. Очень серьезная ситуация, и тут нам расслабляться ни в коем случае нельзя. Игорь Петрович вам в деталях это все расскажет, потому что был погружен и раньше, и сейчас в решение этих проблем.
В свою очередь Вячеслав Володин передал Александру Лукашенко теплые слова поздравления с предстоящим главным праздником белорусской государственности – Днем Независимости, отметив, что важно хранить память. За те важные шаги, которые предпринимаются в этом плане в Беларуси, сегодня прозвучала отдельная благодарность.