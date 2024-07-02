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«Всегда будем рады вас видеть». Президент встретился с председателем Государственной думы России

02 июля 2024 10:48
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Александр Лукашенко 2 июля встретился с председателем Государственной думы России. В Минск Вячеслав Володин вместе с большой российской делегацией прибыл по поручению Владимира Путина. Высокие гости примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всегда будем рады вас видеть». Президент встретился с председателем Государственной думы России-1

Александр Лукашенко попросил передать слова благодарности Владимиру Путину за то, что российская сторона также представлена на этом важном общем торжестве. Коснулись на встрече не только праздничной темы, но и глобальных вопросов. Особенно с учетом того, что происходит по периметру Союзного государства. В связи с обстоятельствами Президент обозначил ключевые проблемы. Однако детали разговора остались за закрытыми дверями.

«Всегда будем рады вас видеть». Президент встретился с председателем Государственной думы России-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Большое спасибо за то, что Россия представлена на этом нашем общем празднике, Дне Независимости Беларуси, высокой правительственной делегацией во главе с председателем Государственной думы. Готовясь к этой встрече, я подумал о том, что мы же с вами официально, вот таким образом и не встречались, хотя знаем друг друга уже, мне кажется, полвека. Это говорит о том, что вы просто в Минске должны чаще бывать.

Вячеслав Володин, председатель Государственной думы России:
Спасибо большое!

Александр Лукашенко:
Мы всегда будем рады вас видеть. Прошу вас, хоть мы и увидимся в ближайшее время, передайте самые добрые пожелания Владимиру Владимировичу. У нас есть много проблем, которые мы должны обсудить с ним. Думаю, вы в теме и видите, что происходит вокруг Беларуси. Нас втянуть в разборки какие-то им просто не терпится. Для того чтобы растащить нас по этой границе, сделать невозможным наше сопротивление и довести эскалацию до такой степени, что весь мир вздрогнет. Очень серьезная ситуация, и тут нам расслабляться ни в коем случае нельзя. Игорь Петрович вам в деталях это все расскажет, потому что был погружен и раньше, и сейчас в решение этих проблем.

«Всегда будем рады вас видеть». Президент встретился с председателем Государственной думы России-7

В свою очередь Вячеслав Володин передал Александру Лукашенко теплые слова поздравления с предстоящим главным праздником белорусской государственности – Днем Независимости, отметив, что важно хранить память. За те важные шаги, которые предпринимаются в этом плане в Беларуси, сегодня прозвучала отдельная благодарность.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Вячеслав Володин

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