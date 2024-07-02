Лукашенко: политика санкционного принуждения делает нас только сильнее!

Никто и ничто не заставит Беларусь свернуть с пути к миру и созиданию. Об этом заявил Президент во Дворце Республики, выступая перед участниками торжественного мероприятия, посвященного Дню Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уже давно пора понять, политика санкционного принуждения делает нас только сильнее. А в мире есть большое количество стран, которые готовы с нами не только работать, но и развивать партнерские, дружественные, союзнические, взаимовыгодные отношения. В их основе – доверие к Беларуси как к партнеру, уважение нашей последовательной позиции, признание качества всего, что мы делаем. Дорогие белорусы, это ваша победа! Я безгранично благодарен вам за упорство, за сплоченность и трудолюбие, за ваш выбор, который вы делаете, работая во благо родной страны, сохраняя традиции и защищая наш суверенитет. Поздравляю вас с Днем Независимости, днем, который связывает эпохи и людей, дает ориентир и помогает выдержать натиск новых геополитических бурь.

Не только политическая и экономическая стороны жизни активно развивали белорусы 30 лет. Культура, сохраненная в годы войны фронтовиками, присутствует в наших буднях ежедневно.

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