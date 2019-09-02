Волнительный и трогательный момент. Как прошли первосентябрьские линейки в Беларуси

Новости Беларуси. 2 сентября первосентябрьский дебют у 8 школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Например, в Бресте новостройка одна из крупнейших в стране.

Только первых классов здесь два десятка, всего же здесь встретили 1700 ребят областного центра. Но есть и примеры, когда из крупных городов переезжают учиться в сельские школы, где оснащение и качество знаний совсем не уступают столичному уровню. Калейдоскоп этого дня в репортаже Алена Сыровой.

Шаговая доступность, а значит возможность поспать подольше и раньше стать самостоятельным – важная деталь не только для второклассницы Яны, но и еще 1800 ребят, которые будут учиться в самой большой школе Гродненского региона и второй по размеру в Беларуси. Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу

Два бассейна, тренажёрные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты и конечно, учебные классы – расположились в четырехэтажном здании в молодом микрорайоне Ольшанка. Новая школа уже снискала репутацию самой востребованной. Здесь есть даже ученики 1-го Т класса.

А вот Кристина Михаленко географической близости предпочла камерную обстановку сельской школы и два года назад переехала в деревню к бабушке. Сегодня она одна из 9 одиннадцатиклассников Поболовской средней школы.

И вопреки стереотипам, требования здесь не ниже городских, да и оснащение теперь точно не уступает. Обновили пищеблок, оборудовали компьютерный класс.

А вот спортинвентарь и музыкальные инструменты прямо на школьной линейке передал в подарок первый вице-премьер Александр Турчин. Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам Но, конечно, школьники сегодня об этом задумываются меньше всего, скорее размышляют над тем, кем же станут, когда вырастут.

Маргарита Млынарчик, ученица Пуховичской средней школы:

Я буду учиться науке, произведения читать, считать даже больше, чем до 100. Я хочу стать доктором, и мне в школе знания пригодятся.

Вообще среди ответов учеников Пуховичской средней школы лидируют гуманитарные направления. Зная это, министр информации Александр Карлюкевич в родные стены приехал с тематическим подарком.

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:

Сёлета, калі працягваецца такая трылогія, згодна указу Прэзідэнта, Год малой радзімы –2018, 2019, 2020, безумоўна, настаўнікі і вучні нешта новае адкрыюць пра свой родны край. Таму будзе, я думаю, цікавы падмурак для будучых сацыяльных і эканамічных здзяйсненняў нашай краіны.

Кстати, еще одним подспорьем для ребят стала возможность влиться в будущую профессию. Для тех, кто видит себя аграриями, здесь работают специальные классы. Ребят знакомят с основами сельского хозяйства и передовыми технологиями. Наиболее старательные в профильные вузы смогут поступить по результатам собеседования, минуя ЦТ.

Еще один пример удачного сотрудничества: представители Следственного комитета побывали на торжественной линейке в Лицее №1.

Именно тут работают целых два общественно-гуманитарных класса правовой направленности, созданные под эгидой ведомства. Сегодня у ребят была возможность пообщаться со своими будущими коллегами. Но все же главные герои сегодняшнего дня – школьники.

И не только поразговаривать, но еще и позаниматься спортом одновременно и не мешая друг другу смогут до 10 классов, сыграть в теннис, футбол, хоккей и получить знания в более, чем в сотни кабинетов, смогут ученики самой большой школы Брестского региона. Она одна из числа восьми новостроек в стране, которые впервые открывают двери для учеников.

Дмитрий Дыдышко, житель Бреста:

Очень классно, новое. Строили, я думаю, с применением всех современных норм. Видно, что и подъёмники есть для инвалидов. Территория обалденная просто. И велосипедная парковка.

Но все же важнее условий, в которых идет учеба только те, кто дает знания. Полсотни педагогов Бобруйской спецшколы ежегодно готовят к поступлению в вузы ребят с нарушениями слуха и вдохновляют их своим примером. «Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка Первый звонок в этой школе прошел на языке жестов, но сотня особенных ребят по желанию учиться, радостью от встречи с друзьями и предвкушением нового – ничем не отличаются от сотен тысяч белорусов, для которых сегодня прозвенел звонок на первый в этом учебном году урок.