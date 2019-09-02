Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу

Новости Беларуси. В Гродно 2 сентября также открыли новую школу. Она – самая большая в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть еще один рекорд. Первых классов здесь целых 19. Четырехэтажное здание с безбарьерной средой и современной начинкой: два бассейна, тренажерные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты, многие классы сделаны по типу университетских аудиторий. За парты сегодня здесь сели больше 1800 учеников.

В молодом микрорайоне Ольшанка теперь решился вопрос шаговой доступности школы.

Яна Богалейша, учащаяся средней школы № 41 Гродно:

Я иду во 2Г. Раньше я училась далеко от дома, а теперь близко.

Ольга Дроздова, жительница Гродно:

У нас вторая уже идет. Очень ждала, очень хотела этого дня, очень рада, довольна. Школа, конечно, рядом возле дома. Очень рады.