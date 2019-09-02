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Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу

02 сентября 2019 11:27
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Новости Беларуси. В Гродно 2 сентября также открыли новую школу. Она – самая большая в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-1

Есть еще один рекорд. Первых классов здесь целых 19. Четырехэтажное здание с безбарьерной средой и современной начинкой: два бассейна, тренажерные залы, игровой, хореографический и гимнастический кабинеты, многие классы сделаны по типу университетских аудиторий. За парты сегодня здесь сели больше 1800 учеников.

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-4

В молодом микрорайоне Ольшанка теперь решился вопрос шаговой доступности школы.

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-7

Яна Богалейша, учащаяся средней школы № 41 Гродно:
Я иду во 2Г. Раньше я училась далеко от дома, а теперь близко.

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-10

Ольга Дроздова, жительница Гродно:
У нас вторая уже идет. Очень ждала, очень хотела этого дня, очень рада, довольна. Школа, конечно, рядом возле дома. Очень рады.

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-13

Рядом со школой – стадион с искусственным покрытием. Он построен по стандартам, определенным Федерацией футбола. Также есть теннисные корты и беговые дорожки. Заниматься здесь могут и взрослые, ведь планируется, что школа станет культурно-спортивным центром для всех жителей микрорайона.

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-16

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-18

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-20

Современное здание с безбарьерной средой. В Гродно открыли новую школу-22

# Школы в Беларуси # общество # Яна Богалейша # Елена Имбриц # Фотофакт

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