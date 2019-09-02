Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам

Новости Беларуси. Учеников 2 сентября принимают и сельские школы. В Поболово Рогачевского района на линейку пришли 12 первоклассников. Всего здесь 115 учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Педагоги считают, что в маленьких классах каждому гарантировано пристальное внимание. Именно за этим вниманием и знаниями Кристина Михаленко переехала в деревню к бабушке после 9 классов городской школы.

Кристина Михаленко, учащаяся 11 класса Поболовской средней школы:

В сельской школе можно получить больше знаний, чем в городской. Я для себя сравнение сделала, что сельская школа лучше чем городская. В городской большие классы и не всем достается внимание учителя. А эта школа мне очень нравится. Учителя знающие.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Я люблю приезжать в такие маленькие сельские школы. Здесь ощущение семейности такое теплое. Здесь приезд гостей всегда праздник.