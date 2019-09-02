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Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам

02 сентября 2019 11:52
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Новости Беларуси. Учеников 2 сентября принимают и сельские школы. В Поболово Рогачевского района на линейку пришли 12 первоклассников. Всего здесь 115 учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам-1

Педагоги считают, что в маленьких классах каждому гарантировано пристальное внимание. Именно за этим вниманием и знаниями Кристина Михаленко переехала в деревню к бабушке после 9 классов городской школы. 

Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам-4

Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам-6

Кристина Михаленко, учащаяся 11 класса Поболовской средней школы:
В сельской школе можно получить больше знаний, чем в городской. Я для себя сравнение сделала, что сельская школа лучше чем городская. В городской большие классы и не всем достается внимание учителя. А эта школа мне очень нравится. Учителя знающие.

Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам-9

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Я люблю приезжать в такие маленькие сельские школы. Здесь ощущение семейности такое теплое. Здесь приезд гостей всегда праздник.

Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам-12

С гостями в школе поделились планами. В этом году здесь появится новый компьютерный класс, обновят пищеблок, спортивный инвентарь и музыкальное оборудование.

Здесь ощущение тёплое. Александр Турчин рассказал об отношении к сельским школам-15

# Школы в Беларуси # общество # Кристина Михаленко # Александр Турчин # Фотофакт

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