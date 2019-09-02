«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка

Новости Беларуси. Первый звонок на языке жестов. Торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в Бобруйске для особенных ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый звонок на языке жестов. Торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в Бобруйске для особенных ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В школе-интернате для детей с нарушением слуха обучается более сотни человек. Почетные гости вручили воспитанникам сертификаты на спортивное и учебное оборудование.
Дарья Янковская, воспитанница Бобруйской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха:
Я учусь в 7 классе. Люблю 1 сентября. Хочу стать учителем.
Максим Каковка, воспитанник Бобруйской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха:
Мне сегодня очень приятно. Всех с праздником. Поддержка, большая радость. Возможность общаться с друзьями.
Геннадий Диковицкий, заместитель председателя концерна Беллесбумпром:
Очень гордимся, когда эти дети поступают, получают образование, работают. Они трудоустроены. Имеют цель в жизни, заводят семьи.
Большинство выпускников школы-интерната получают специальное и высшее образование, успешно находят работу. Во многом это и заслуга учителей. Их здесь около 50-ти.