«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка

Новости Беларуси. Первый звонок на языке жестов. Торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в Бобруйске для особенных ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В школе-интернате для детей с нарушением слуха обучается более сотни человек. Почетные гости вручили воспитанникам сертификаты на спортивное и учебное оборудование.

Дарья Янковская, воспитанница Бобруйской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха:

Я учусь в 7 классе. Люблю 1 сентября. Хочу стать учителем.

Максим Каковка, воспитанник Бобруйской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха:

Мне сегодня очень приятно. Всех с праздником. Поддержка, большая радость. Возможность общаться с друзьями.

Геннадий Диковицкий, заместитель председателя концерна Беллесбумпром:

Очень гордимся, когда эти дети поступают, получают образование, работают. Они трудоустроены. Имеют цель в жизни, заводят семьи.