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«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка

02 сентября 2019 14:34
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Новости Беларуси. Первый звонок на языке жестов. Торжественная линейка в честь начала учебного года прошла в Бобруйске для особенных ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-1

В школе-интернате для детей с нарушением слуха обучается более сотни человек. Почетные гости вручили воспитанникам сертификаты на спортивное и учебное оборудование.

«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-3
«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-4

Дарья Янковская, воспитанница Бобруйской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха:
Я учусь в 7 классе. Люблю 1 сентября. Хочу стать учителем. 

«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-6

Максим Каковка, воспитанник Бобруйской специальной школы-интерната для детей с нарушением слуха:
Мне сегодня очень приятно. Всех с праздником. Поддержка, большая радость. Возможность общаться с друзьями.

«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-8

Геннадий Диковицкий, заместитель председателя концерна Беллесбумпром:
Очень гордимся, когда эти дети поступают, получают образование, работают. Они трудоустроены. Имеют цель в жизни, заводят семьи.

«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-10

Большинство выпускников школы-интерната получают специальное и высшее образование, успешно находят работу. Во многом это и заслуга учителей. Их здесь около 50-ти.

«Люблю 1 сентября». В Бобруйской школе-интернате для детей с нарушением слуха прошла торжественная линейка-12
# Особенные дети

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