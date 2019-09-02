Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?

Новости Беларуси. БНТУ и «Беларусбанк» взяли курс на создание «Цифрового университета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В планах – реализация пилотного проекта. Благодаря новшеству в пункте питания университета можно будет рассчитываться с помощью FACEID.

Эта система позволяет распознавать лицо студента при проведении денежных операций. Также в рамках партнерства будут выпущены карточки с возможностью совершать платежи смартфоном.

Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

С БНТУ мы вместе уже 25 лет, четверть века. Наша работа ограничивалась традиционными банковскими услугами, карты, зарплатные проекты. Сегодня мы подошли к подписанию генерального соглашения, которое расширит тот спектр услуг, то взаимодействие, которое мы хотим произвести.





Сергей Харитончик, ректор БНТУ:

Наш университет следует проекту «Цифровой университет» также, как и в этом направлении работают все ведущие университеты мира. Сегодня это не только модно, это требование времени, когда любые услуги студент, преподаватель может получать через цифровые технологии. Очень важно, что образование должно следовать в русле «Цифрового университета» и первые шаги серьезные в этом направлении мы делаем с «Беларусбанком».

Партнерство для «Беларусбанка» и БНТУ взаимовыгодное. В университете уже не первый год будут готовить специалистов для работы в банковской сфере.