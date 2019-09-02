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Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?

02 сентября 2019 17:16
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Новости Беларуси. БНТУ и «Беларусбанк» взяли курс на создание «Цифрового университета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?-1

В планах – реализация пилотного проекта. Благодаря новшеству в пункте питания университета можно будет рассчитываться с помощью FACEID.

Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?-4

Эта система позволяет распознавать лицо студента при проведении денежных операций. Также в рамках партнерства будут выпущены карточки с возможностью совершать платежи смартфоном.

Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?-7

Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?-9

Виктор Ананич, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
С БНТУ мы вместе уже 25 лет, четверть века. Наша работа ограничивалась традиционными банковскими услугами, карты, зарплатные проекты. Сегодня мы подошли к подписанию генерального соглашения, которое расширит тот спектр услуг, то взаимодействие, которое мы хотим произвести.

Сергей Харитончик, ректор БНТУ:
Наш университет следует проекту «Цифровой университет» также, как и в этом направлении работают все ведущие университеты мира. Сегодня это не только модно, это требование времени, когда любые услуги студент, преподаватель может получать через цифровые технологии. Очень важно, что образование должно следовать в русле «Цифрового университета» и первые шаги серьезные в этом направлении мы делаем с «Беларусбанком». 

Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?-12

Партнерство для «Беларусбанка» и БНТУ взаимовыгодное. В университете уже не первый год будут готовить специалистов для работы в банковской сфере.

Система распознавания лиц, оплата смартфоном: как будет работать проект «Цифровой университет» на базе БНТУ?-15

К слову, в рамках сотрудничества здесь проведут лекции по финансовой грамотности для студентов и преподавателей БНТУ. Всего в 2019 году в университете будут обучаться более 33 тысяч студентов. Среди них – 4300 первокурсников.

* На правах рекламы

# Реклама # общество # Сергей Харитончик # Виктор Ананич # Фотофакт

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