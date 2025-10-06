Будущее Беларуси – в едином документе! В Минске обсудили доработку программы соцэкономразвития до 2030 года

Будущее Беларуси – в едином документе. Доработку программы социально-экономического развития Беларуси на ближайшую пятилетку обсудили на заседании рабочей группы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, согласно распоряжению Президента в ее состав включены делегаты Всебелорусского народного собрания, действующие и бывшие руководители органов госвласти, организаций реального сектора экономики, научных и общественных организаций. Руководителем назначен председатель правления Нацбанка Роман Головченко.
Ранее концепция проекта документа была согласована, но все же необходимо посмотреть на нее под разным углами, чтобы итоговая программа была понятна каждому белорусу.
Об итогах первого заседания рабочей группы – Глеб Прокофьев.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Программа социально-экономического развития Беларуси на пятилетку – это детальный перспективный план, от которого зависит будущее благосостояние и развитие белорусского государства. Работа правительства над проектом программы была высоко оценена экспертами. Но в документе есть ряд пробелов, которые предстоит устранить рабочей группе.
В основу нового документа легли поручения Президента, изложенные в предвыборной программе, а также поставленные перед правительством задачи и запросы общества. Главная цель пятилетки – обеспечить социальную стабильность и сбалансированный экономический рост. И здесь приоритеты на ближайшие годы должны быть четко и подробно определены. На данный момент они скорее представляют собой инструменты для достижения более широких задач, подчеркнул председатель правления Национального банка. Читайте здесь.
В целом концепция проекта была согласована главой государства. Теперь главная задача – комплексно проанализировать все направления с различных точек зрения. Программа должна быть максимально простой и понятной для каждого белоруса.
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