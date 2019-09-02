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Будет ходить чаще. Столичный транспорт переходит на осенне-зимний режим работы

02 сентября 2019 16:47
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Новости Беларуси. С 2 сентября наземный общественный транспорт столицы начнет переход на осенне-зимний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Будет ходить чаще. Столичный транспорт переходит на осенне-зимний режим работы-1

В первую очередь уменьшатся интервалы движения подвижных составов. Они будут ходить чаще в час пик.

Также будет увеличено количество автобусов, троллейбусов и трамваев почти на 60 маршрутах. Полностью переход на новый режим работы планируется осуществить до середины октября.

# Общественный транспорт # общество

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