Будет ходить чаще. Столичный транспорт переходит на осенне-зимний режим работы

Новости Беларуси. С 2 сентября наземный общественный транспорт столицы начнет переход на осенне-зимний график работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В первую очередь уменьшатся интервалы движения подвижных составов. Они будут ходить чаще в час пик.

Также будет увеличено количество автобусов, троллейбусов и трамваев почти на 60 маршрутах. Полностью переход на новый режим работы планируется осуществить до середины октября.