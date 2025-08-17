Вольфович: Запад не заинтересован в прекращении СВО

Трамп, не успев положить трубку, опубликовал пост о разговоре с «Глубокоуважаемым Президентом Александром Лукашенко». А ведь публично будто ничто не предвещало, хотя знаки были. В недавнем интервью «Тайм» ходили вокруг да около белорусско-американских отношений, но, слушая внимательно, можно было понять, что в них не все так просто. Спустя недели пазл сложился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Открою, не открою, наверное, вам секрет. Какие бы ни были отношения у Америки с Россией, у нас с Америкой и так далее, с Украиной, всегда есть, как спецслужбы говорят, канал общения. Он обычно существует по линии спецслужб, поскольку не предполагает никакого «засвечивания», какой-то публичности. Поэтому по линии специальных служб, конечно, под контролем Президента, были контакты. К этому каналу я мог подключать МИД, если нужно, правительство. Подробности.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Когда Александр Григорьевич переговорил с Трампом, это для всех было полной неожиданностью, и особенно для наших переживающих оппонентов на Западе, соседей: поляков, прибалтов. Трамп, видимо, мудрый политик, раз действительно накануне такого важнейшего политического мероприятия сделал звонок нашему Президенту. Ему важно было мнение Александра Григорьевича.

То, что состоялся разговор, наверное, в нынешних условиях, обстановке, он сильно никак не повлияет на Беларусь. Кроме того, что принес авторитет нашей стране в очередной раз в глазах Запада. Мы надеемся. Конечно, восторга это у них не вызвало. Расслабляться ни в коем случае нельзя. Мы видим, как болезненно, к сожалению, руководство Запада (политики Запада прежде всего) реагирует на вопросы, связанные с остановкой или приостановкой боевых действий в ходе специальной военной операции. Они не заинтересованы в этом.

Мы видим, какая милитаристическая политика сегодня, к сожалению, процветает на территории Польши, стран Прибалтики, особенно Литвы. Мы сделали первый шаг. И со стороны главы государства, и со стороны министра иностранных дел, военного руководства были обращения в адрес наших соседей: давайте находить консенсус, садиться за стол переговоров и находить точки соприкосновения. Мы не набиваемся вам в друзья, не хотите дружить, но мы вместе, мы соседи, мы должны делать все возможное, чтобы на территории наших стран было безопасно.

Поэтому расслабляться ни в коем случае нельзя. Как Президент говорит, надо готовиться к войне, чтобы ее не было. Что состоялось на Аляске, я думаю, сделан большой шаг и со стороны Америки, и со стороны Российской Федерации, и со стороны Беларуси. Беларусь всегда нацелена, чтобы все-таки в ближайшее время остановить военные действия, боевые действия на территории Украины.

В целом Беларусь ведет масштабную работу на мировой арене. Мы говорим со всеми, кто готов к диалогу с нами. На следующей неделе ждем с визитом президента Ирана. Визит лидера исламской республики должен был состояться раньше, но его отложили из-за 12-дневной войны с Израилем.