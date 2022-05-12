Вольфович: всё это мы видим как на Западе, так и на Юге, все перемещения группировок соседних государств

Новости Беларуси. Высокую оценку подготовке подразделений к выполнению боевых задач, а также морально-психологическому состоянию личного состава дал госсекретарь Совета безопасности Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович проверил, как выполняются учебные задачи по усилению границы. Речь прежде всего о западных и южных рубежах. Пристально следить за ситуацией – задача главы государства. На сопредельных территориях проходит целый ряд крупных учений, что не может не привлекать внимания военного руководства.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Наши органы пограничной службы отслеживают и видят все. И не только органы пограничной службы, это видят и наши разведывательные воинские части и подразделения: органы радиоэлектронной разведки, радиотехнической разведки. Все это мы видим как на Западе, так и на Юге. Все перемещения группировок, скажем так, соседних государств, все, что происходит на территории соседних государств. Естественно, мы вынуждены реагировать на эту обстановку. Исходя из этого, Министерством обороны, министром обороны принято решение на проведение внезапной проверки сил реагирования. Это исходя из планов подготовки.

Данное решение утверждено и доложено главе государства. Президент страны утвердил. И с целью отработки планов боевой подготовки, учебно-боевых задач мы вывели части реагирования на незнакомые участки местности. Но не только на полигоны, а вблизи государственной границы. Как южной, так и западной. Исходя из того анализа, что мы видим, что происходит на территории сопредельных государств.