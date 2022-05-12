«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости

Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь гостеприимно распахнул двери для своих гостей. В этот раз полюбоваться убранством архитектурного сооружения пришли те, кого заслуженно и смело можно причислить к интеллектуальному фонду современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На экскурсии побывали победители различных олимпиад, а также лучшие курсанты специализированного лицея МВД. Традиционно изучение интерьеров началось с зала торжественных церемоний. Безусловно, красивую картинку сопровождал и познавательный рассказ о создании и жизни грандиозного сооружения. В разработке концепции проекта принимал участие и сам Президент. Кстати, были обозначены и сроки возведения Дворца Независимости – 57 месяцев. Но наши специалисты справились гораздо раньше, безусловно, не в ущерб качеству.

Дмитрий Андреев, победитель республиканской олимпиады про химии:

Я сегодня побывал здесь. И меня это невероятно замотивировало. Посмотрел, где проходят встречи, увидел весь масштаб и буду признателен оказаться здесь снова.

Никита Симако, курсант специализированного лицея МВД Беларуси:

Это было сюрпризом. И довольно приятным сюрпризом. Потому что от нашего лицея мы первые, кто пришли сюда. Мне очень понравилось оформление помещений, залов, как здесь все оформлено.