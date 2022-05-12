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«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости

12 мая 2022 07:31
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Новости Беларуси. Дворец Независимости вновь гостеприимно распахнул двери для своих гостей. В этот раз полюбоваться убранством архитектурного сооружения пришли те, кого заслуженно и смело можно причислить к интеллектуальному фонду современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости-1

На экскурсии побывали победители различных олимпиад, а также лучшие курсанты специализированного лицея МВД. Традиционно изучение интерьеров началось с зала торжественных церемоний. Безусловно, красивую картинку сопровождал и познавательный рассказ о создании и жизни грандиозного сооружения. В разработке концепции проекта принимал участие и сам Президент. Кстати, были обозначены и сроки возведения Дворца Независимости – 57 месяцев. Но наши специалисты справились гораздо раньше, безусловно, не в ущерб качеству.

«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости-4

Дмитрий Андреев, победитель республиканской олимпиады про химии:
Я сегодня побывал здесь. И меня это невероятно замотивировало. Посмотрел, где проходят встречи, увидел весь масштаб и буду признателен оказаться здесь снова.

«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости-7

Никита Симако, курсант специализированного лицея МВД Беларуси:
Это было сюрпризом. И довольно приятным сюрпризом. Потому что от нашего лицея мы первые, кто пришли сюда. Мне очень понравилось оформление помещений, залов, как здесь все оформлено.

«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости-10

Принимать гостей для Дворца Независимости стало уже традицией. На главной политической площадке страны на экскурсии побывали спортсмены, активисты, многодетные мамы, студенты.

# Государственная политика в области образования # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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