Прямой эфир

В 63 районах Беларуси запрещено или ограничено посещение лесов. Почему?

12 мая 2022 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В 63 районах страны введены запреты и ограничения на посещение лесов. Это касается практически всех областей, за исключением Витебской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 63 районах Беларуси запрещено или ограничено посещение лесов. Почему?-1

Там сохраняется стабильная пожароопасная обстановка. Отметим, что введение ограничений и запретов – временная мера. Они снимаются, как только обстановка в лесах стабилизируется. Ознакомиться с оперативной информацией можно на интерактивной карте, размещенной на сайте профильного Министерства. Но и обязательно надо помнить, что нарушение требований может повлечь за собой внушительный штраф.

# Государственная лесная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края
12 мая 2022 07:57

12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края

«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости
12 мая 2022 07:31

«От нашего лицея мы первые». Для талантливых подростков провели экскурсию по Дворцу Независимости

Бесплатные консультации для многодетных. Адвокаты проводят акцию к Международному дню семьи
12 мая 2022 07:10

Бесплатные консультации для многодетных. Адвокаты проводят акцию к Международному дню семьи