В 63 районах Беларуси запрещено или ограничено посещение лесов. Почему?

Новости Беларуси. В 63 районах страны введены запреты и ограничения на посещение лесов. Это касается практически всех областей, за исключением Витебской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там сохраняется стабильная пожароопасная обстановка. Отметим, что введение ограничений и запретов – временная мера. Они снимаются, как только обстановка в лесах стабилизируется. Ознакомиться с оперативной информацией можно на интерактивной карте, размещенной на сайте профильного Министерства. Но и обязательно надо помнить, что нарушение требований может повлечь за собой внушительный штраф.