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12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края

12 мая 2022 07:57
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Новости Беларуси. 12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края-1

Российская делегация в течении нескольких дней посетит наши предприятия, запланированы бизнес-встречи, заседание рабочей группы, переговоры в правительстве и актуализация плана сотрудничества во многих сферах на ближайшие несколько лет.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Михаил Дегтярев # Фотофакт

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