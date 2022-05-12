Новости Беларуси. 12 мая Президент Беларуси проводит встречу с губернатором Хабаровского края, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Российская делегация в течении нескольких дней посетит наши предприятия, запланированы бизнес-встречи, заседание рабочей группы, переговоры в правительстве и актуализация плана сотрудничества во многих сферах на ближайшие несколько лет.